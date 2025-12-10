ममता तार-तार: 7 दिन की नवजात को मां ने स्टेशन पर छोड़ा, इस हाल में मिली, मचा हड़कंप

बताया जा रहा है कि नवजात को जन्म देने के बाद बेटी की कलंक का दंश झेल रही किसी मां ने नवजात को जन्म तो दिया लेकिन वह सात दिन भी उसकी परवरिश नहीं कर सकी और स्टेशन में छोड़ गई। रेलवे स्टेशन प्रबंधन एवं जीआरपी चांपा पुलिस ने स्टेशन के आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, लेकिन जिस स्थान में नवजात को छोड़ा गया था वहां तक कैमरे की नजर नहीं पहुंच पा रही थी। इसके चलते निर्मोही मां का पता नहीं चल पाया।