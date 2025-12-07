CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के इस जिले में 20 दिन बाद भी शुरू नहीं हुई धान खरीदी, केंद्र का चक्कर लगा रहे किसान

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केंद्र में हर साल लगभग 89 से 90 हजार क्विंटल धान खरीदा जाता है। ऐसे में किसानों को चिंता है कि समय पर खरीदी नहीं शुरू हुई तो क्या वे अपना धान बेच पाएँगे और क्या उन्हें उचित मूल्य मिल पाएगा। किसानों का कहना है कि वे लगातार उच्च अधिकारियों को स्थिति से अवगत करा रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ भरोसा ही मिल रहा है। अब देखना यह है कि सिरियागढ़ केंद्र में खरीदी आखिर कब शुरू होती है।