जांजगीर चंपा

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के इस जिले में 20 दिन बाद भी शुरू नहीं हुई धान खरीदी, केंद्र का चक्कर लगा रहे किसान

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी शुरू हुए पूरे 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस प्रमुख केंद्र में अब तक खरीद का काम शुरू नहीं हो सका। किसान रोज़ केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं और समर्थन मूल्य पर धान बेचने का इंतज़ार कर रहे हैं।

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Dec 07, 2025

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के इस जिले में 20 दिन बाद भी शुरू नहीं हुई धान खरीदी, केंद्र का चक्कर लगा रहे किसान

CG Dhan Kharidi: सक्ती जिले के डभरा ब्लॉक में धान खरीदी केंद्र में खरीदी शुरू होने में अब भी देरी बनी हुई है। धान खरीदी शुरू हुए पूरे 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस प्रमुख केंद्र में अब तक खरीद का काम शुरू नहीं हो सका। किसान रोज़ केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं और समर्थन मूल्य पर धान बेचने का इंतज़ार कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार यहाँ के खरीदी प्रभारी मेडिकल लीव पर हैं, जिसके कारण प्रक्रिया अटकी हुई है। किसानों ने जब संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, तो सिर्फ सोमवार तक खरीदी शुरू होने का मौखिक आश्वासन दिया गया है।

हर साल 89 से 90 हजार क्विंटल धान खरीदी

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केंद्र में हर साल लगभग 89 से 90 हजार क्विंटल धान खरीदा जाता है। ऐसे में किसानों को चिंता है कि समय पर खरीदी नहीं शुरू हुई तो क्या वे अपना धान बेच पाएँगे और क्या उन्हें उचित मूल्य मिल पाएगा। किसानों का कहना है कि वे लगातार उच्च अधिकारियों को स्थिति से अवगत करा रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ भरोसा ही मिल रहा है। अब देखना यह है कि सिरियागढ़ केंद्र में खरीदी आखिर कब शुरू होती है।

Updated on:

07 Dec 2025 04:01 pm

Published on:

07 Dec 2025 03:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के इस जिले में 20 दिन बाद भी शुरू नहीं हुई धान खरीदी, केंद्र का चक्कर लगा रहे किसान

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

