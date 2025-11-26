गरीब-दलित का नाम काटा तो कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन, वोटर लिस्ट विवाद पर गरजे सचिन पायलट

लेकिन अगर देश के किसी नागरिक, जिसे वोट देने का अधिकार है, का नाम जानबूझकर इसलिए हटाया जाता है क्योंकि वह गरीब, दलित, पिछड़ा है। तो कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति का नाम काटकर अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत निष्पक्ष नहीं है, अगर वह बिना स्वार्थ के काम नहीं कर रहा है और दबाव में काम कर रहा है, तो हम उसे बेनकाब करने का काम करेंगे।