रायपुर

गरीब-दलित का नाम काटा तो कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन, वोटर लिस्ट विवाद पर गरजे सचिन पायलट

SIR Controversy: कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट रायपुर से धमतरी पहुंचे और SIR प्रक्रिया को लेकर सरकार व चुनाव आयोग पर हमला बोला। वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर गंभीर सवाल उठाए।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 26, 2025

कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट (photo source- Patrika)

कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट (photo source- Patrika)

SIR Controversy: कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज 26 नवंबर को रायपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहां से वे सीधे धमतरी के लिए रवाना हो गए। धमतरी पहुंचने पर पायलट ने SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला।

SIR Controversy: वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर पायलट का हमला

कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट का कहना है कि SIR कई राज्यों में शुरू हो चुका है। देश में पहले भी कई बार SIR हो चुका है, लेकिन इस बार SIR को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कई राज्यों में BLO आत्महत्या कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि एक भी इनवैलिड वोटर लिस्ट में हो।

लेकिन अगर देश के किसी नागरिक, जिसे वोट देने का अधिकार है, का नाम जानबूझकर इसलिए हटाया जाता है क्योंकि वह गरीब, दलित, पिछड़ा है। तो कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति का नाम काटकर अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत निष्पक्ष नहीं है, अगर वह बिना स्वार्थ के काम नहीं कर रहा है और दबाव में काम कर रहा है, तो हम उसे बेनकाब करने का काम करेंगे।

कांग्रेस का SIR के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन

SIR Controversy: कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने बताया कि कांग्रेस पार्टी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा इवेंट करने जा रही है, जिसमें SIR सहित कई मुद्दों पर देशव्यापी आवाज उठाई जाएगी। बता दें पायलट के इस बयान ने SIR को लेकर चल रही बहस को और तेज कर दिया है।

Updated on:

26 Nov 2025 06:54 pm

Published on:

26 Nov 2025 06:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / गरीब-दलित का नाम काटा तो कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन, वोटर लिस्ट विवाद पर गरजे सचिन पायलट

