CG News: सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा- करोड़ों लोगों के नाम कटे, वजह सबको मालूम…

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी मशाल जुलूस में शामिल होने पहुंचे थे। खुद अपने चुनाव के विषय में कहा कि मेरा चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, जो हो गया सो हो गया। परिणाम बदले नहीं जा सकते। लेकिन अब हमें आगे की ओर देखना है। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयुक्त के चयन के लिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक चीफ जस्टिस कमेटी में होंगे। लेकिन बहुमत के आधार पर सत्ताधारी दल ने गृह मंत्री को कमेटी में शामिल करवा दिया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की कमेटी में शामिल करा लिया।



पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मंच से कहा कि वोट चोरी का मामला सिर्फ एक राज्य या विधानसभा तक सीमित नहीं है। यहां के चुनाव में भी कई गड़बड़ियां हुई है। मैने भी इसके प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और आज मैं एक फाइल सचिन पायलट को सौंप रहा हूं। जिसमें कोरबा विधानसभा से जुड़ी जानकारी है। कोरबा विधानसभा में कई ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं। जिनके नाम कटघोरा विधानसभा के मतदाता सूची में भी हैं।