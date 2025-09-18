Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

CG News: सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा- करोड़ों लोगों के नाम कटे, वजह सबको मालूम…

CG News: कोरबा जिले में कांग्रेस पार्टी के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को छत्तीसगढ़ में रफ्तार प्रदान करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट मंगलवार की देर शाम कोरबा पहुंचे।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Sep 18, 2025

CG News: सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा- करोड़ों लोगों के नाम कटे, वजह सबको मालूम...(photo-patrika)
CG News: सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा- करोड़ों लोगों के नाम कटे, वजह सबको मालूम...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कांग्रेस पार्टी के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को छत्तीसगढ़ में रफ्तार प्रदान करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट मंगलवार की देर शाम कोरबा पहुंचे। सुभाष चौक से घंटाघर स्थित उद्यान तक मशाल जुलूस का आयोजन किया गया।

उद्यान में ही आम सभा आयोजित हुई। रात के 10.30 बजे तक कांग्रेसी कार्यकर्ता सभा स्थल पर डटे रहे। सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और कहा कि कार्यकर्ता कांग्रेस के विचारधारा पर विश्वास रखते हैं। पायलट ने कहा कि रायगढ़ का कार्यक्रम सफल रहा। यहां भी कार्यकर्ताओं में इसे लेकर खासा उत्साह है। पायलट ने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने इसमें रिसर्च करने में काफी समय गुजार गया।

CG News: जयसिंह ने साैंपे दस्तावेज

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उन्होने कहा कि अभी छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव के संबंध में हमें दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा है। लेकिन जल्द ही हमारे नेता राहुल गांधी बड़ा खुलासा कर सकते हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता कोरबा में मौजूद रहे।

प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल सहित कई पूर्व मंत्री, विधायक के साथ वर्तमान विधायक और बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता सभा स्थल पर मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल थामे वोट चोर-गद्दी छोड़ के नारे लगाते दिखे।

चुनाव आयोग नहीं है निष्पक्ष: पायलट

पायलट ने मीडिया से चर्चा में केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। देश में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 135 साल में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। लेकिन जनता के हक अधिकार के साथ सरकार अगर खिलवाड़ करेगी तो उसके लिए कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस पूरी इंडिया गठबंधन आज सड़क पर है। उन्होने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाया कि केंद्र में बैठी सरकार आम लोगों के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है। मिलान कर प्रमाण प्रस्तुत किया है।

मेरा चुनाव महत्वपूर्ण नहीं, हमें आगे देखना है: टीएस सिंहदेव

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी मशाल जुलूस में शामिल होने पहुंचे थे। खुद अपने चुनाव के विषय में कहा कि मेरा चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, जो हो गया सो हो गया। परिणाम बदले नहीं जा सकते। लेकिन अब हमें आगे की ओर देखना है। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयुक्त के चयन के लिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक चीफ जस्टिस कमेटी में होंगे। लेकिन बहुमत के आधार पर सत्ताधारी दल ने गृह मंत्री को कमेटी में शामिल करवा दिया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की कमेटी में शामिल करा लिया।

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मंच से कहा कि वोट चोरी का मामला सिर्फ एक राज्य या विधानसभा तक सीमित नहीं है। यहां के चुनाव में भी कई गड़बड़ियां हुई है। मैने भी इसके प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और आज मैं एक फाइल सचिन पायलट को सौंप रहा हूं। जिसमें कोरबा विधानसभा से जुड़ी जानकारी है। कोरबा विधानसभा में कई ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं। जिनके नाम कटघोरा विधानसभा के मतदाता सूची में भी हैं।

