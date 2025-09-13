New Jail: ओवर क्राउडिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरगुजा में बनेगी नई जेल, 1000 बंदियों के लिए 8 हेक्टेयर का होगा कैंपस

प्रणय राज सिंह राणा
अंबिकापुर. बंदियों और कैदियों की बढ़ती संख्या और जेल की बदहाल स्थिति को देखते हुए सरगुजा जिले को नई जेल मिलने जा रही है। जिला प्रशासन ने लखनपुर तहसील के ग्राम अमदला में 8 हेक्टेयर जमीन जेल विभाग को आबंटित कर दी है। यहां 1000 बंदियों के लिए आधुनिक जेल (New Jail) बनाए जाने की तैयारी है। फिलहाल यह तय नहीं है कि अमदला की यह जेल ओपन होगी या क्लोज। वर्तमान में सेंट्रल जेल अंबिकापुर में 1876 बंदी हैं, जबकि यहां की क्षमता 1620 बंदियों की है।
बता दें कि नई जेल (New Jail) वर्तमान सेंट्रल जेल (Central Jail Ambikapur) से करीब 30 किलोमीटर दूर होगी। यहां वर्तमान जेल में सलीके से रहने वाले कैदियों को रखा जा सकता है। हालांकि विभाग ने अब तक यह फाइनल नहीं किया है कि इस नई जेल में किन कैदियों को रखा जाएगा।
नई जेल के लिए जमीन आबंटन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद लिया गया है, जिसमें देशभर की जेलों में ओवर क्राउडिंग पर चिंता जताई गई थी। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) में देश भर की 1 हजार 382 जेलों में मौजूद ओवरक्राउडिंग, स्टाफ की कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण जैसे मामलों को उठाया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अतिरिक्त जेलों (New Jail) के निर्माण के निर्देश दिए थे। सरगुजा की मौजूदा केंद्रीय जेल भी ओवर क्राउडेड है। यहां वर्तमान में 1876 बंदी और कैदी एक साथ बंद हैं, जो निर्धारित क्षमता से अधिक हैं।
इस वजह से जेल में सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और बंदियों के पुनर्वास की प्रक्रिया पर भी असर पड़ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वर्षों में सरगुजा जेल का चेहरा बदल जाएगा।
सरगुजा की वर्तमान केंद्रीय जेल की स्थापना 1911 में उप-जेल के रूप में हुई थी। 1961 में इसे जिला जेल का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 26 फरवरी 2001 में इसे केंद्रीय जेल (New Jail) का दर्जा मिला। यह जेल 22.41 एकड़ क्षेत्रफल में फैली है। इसकी क्षमता 1620 बंदियों की है, जबकि 1876 कैदी और बंदी वर्तमान में यहां बंद हैं।
नई जेल के लिए जमीन आबंटन के बाद प्रशासन से जेल (New Jail) प्रबंधन ने अतिरिक्त 4-5 एकड़ जमीन की मांग की है। इसमें विभाग स्टाफ क्वार्टर और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं भी विकसित करेगा। जिससे कैदियों की सुरक्षा में लगे जवानों और उनके परिवार को परेशानी न हो।
सेंट्रल जेल अंबिकापुर के अधीक्षक अक्षय सिंह राजपूत का कहना है कि नई जेल (New Jail) में सुधारात्मक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे बंदियों को बेहतर वातावरण मिलेगा। जमीन आवंटन के बाद अब जल्द ही इसके डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है।