Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

New Jail: ओवर क्राउडिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरगुजा में बनेगी नई जेल, 1000 बंदियों के लिए 8 हेक्टेयर का होगा कैंपस

New JailM¤ जिला प्रशासन ने लखनपुर तहसील के ग्राम अमदला में आबंटित की जमीन, वर्तमान में सेंट्रल जेल में क्षमता से 226 कैदी और बंदी ज्यादा

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 13, 2025

New jail
Central Jail Ambikapur (Photo- Patrika)

प्रणय राज सिंह राणा
अंबिकापुर. बंदियों और कैदियों की बढ़ती संख्या और जेल की बदहाल स्थिति को देखते हुए सरगुजा जिले को नई जेल मिलने जा रही है। जिला प्रशासन ने लखनपुर तहसील के ग्राम अमदला में 8 हेक्टेयर जमीन जेल विभाग को आबंटित कर दी है। यहां 1000 बंदियों के लिए आधुनिक जेल (New Jail) बनाए जाने की तैयारी है। फिलहाल यह तय नहीं है कि अमदला की यह जेल ओपन होगी या क्लोज। वर्तमान में सेंट्रल जेल अंबिकापुर में 1876 बंदी हैं, जबकि यहां की क्षमता 1620 बंदियों की है।

बता दें कि नई जेल (New Jail) वर्तमान सेंट्रल जेल (Central Jail Ambikapur) से करीब 30 किलोमीटर दूर होगी। यहां वर्तमान जेल में सलीके से रहने वाले कैदियों को रखा जा सकता है। हालांकि विभाग ने अब तक यह फाइनल नहीं किया है कि इस नई जेल में किन कैदियों को रखा जाएगा।

नई जेल के लिए जमीन आबंटन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद लिया गया है, जिसमें देशभर की जेलों में ओवर क्राउडिंग पर चिंता जताई गई थी। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) में देश भर की 1 हजार 382 जेलों में मौजूद ओवरक्राउडिंग, स्टाफ की कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण जैसे मामलों को उठाया गया था।

ये भी पढ़ें

Commits suicide: 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, बहन बोली- बुर्का पहनने कहता था, गणेश पूजा में जाने से रोकता था
अंबिकापुर
Commits suicide

मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अतिरिक्त जेलों (New Jail) के निर्माण के निर्देश दिए थे। सरगुजा की मौजूदा केंद्रीय जेल भी ओवर क्राउडेड है। यहां वर्तमान में 1876 बंदी और कैदी एक साथ बंद हैं, जो निर्धारित क्षमता से अधिक हैं।

इस वजह से जेल में सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और बंदियों के पुनर्वास की प्रक्रिया पर भी असर पड़ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वर्षों में सरगुजा जेल का चेहरा बदल जाएगा।

113 साल पुरानी जेल में बंद हैं 1876 कैदी

सरगुजा की वर्तमान केंद्रीय जेल की स्थापना 1911 में उप-जेल के रूप में हुई थी। 1961 में इसे जिला जेल का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 26 फरवरी 2001 में इसे केंद्रीय जेल (New Jail) का दर्जा मिला। यह जेल 22.41 एकड़ क्षेत्रफल में फैली है। इसकी क्षमता 1620 बंदियों की है, जबकि 1876 कैदी और बंदी वर्तमान में यहां बंद हैं।

स्टाफ क्वार्टर के लिए जमीन की मांग

नई जेल के लिए जमीन आबंटन के बाद प्रशासन से जेल (New Jail) प्रबंधन ने अतिरिक्त 4-5 एकड़ जमीन की मांग की है। इसमें विभाग स्टाफ क्वार्टर और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं भी विकसित करेगा। जिससे कैदियों की सुरक्षा में लगे जवानों और उनके परिवार को परेशानी न हो।

New Jail: नई जेल में मिलेगा बेहतर वातावरण

सेंट्रल जेल अंबिकापुर के अधीक्षक अक्षय सिंह राजपूत का कहना है कि नई जेल (New Jail) में सुधारात्मक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे बंदियों को बेहतर वातावरण मिलेगा। जमीन आवंटन के बाद अब जल्द ही इसके डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Girl child death case: बिना ऑक्सीजन के रेफर की गई 3 माह बच्ची की रास्ते में मौत, महिला समेत 2 स्वास्थ्य कर्मी निलंबित
अंबिकापुर
Girl child death case

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Sept 2025 06:58 pm

Published on:

13 Sept 2025 06:57 pm

Hindi News / Patrika Special / New Jail: ओवर क्राउडिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरगुजा में बनेगी नई जेल, 1000 बंदियों के लिए 8 हेक्टेयर का होगा कैंपस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.