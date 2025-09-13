New Jail: ओवर क्राउडिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरगुजा में बनेगी नई जेल, 1000 बंदियों के लिए 8 हेक्टेयर का होगा कैंपस

प्रणय राज सिंह राणा

अंबिकापुर. बंदियों और कैदियों की बढ़ती संख्या और जेल की बदहाल स्थिति को देखते हुए सरगुजा जिले को नई जेल मिलने जा रही है। जिला प्रशासन ने लखनपुर तहसील के ग्राम अमदला में 8 हेक्टेयर जमीन जेल विभाग को आबंटित कर दी है। यहां 1000 बंदियों के लिए आधुनिक जेल (New Jail) बनाए जाने की तैयारी है। फिलहाल यह तय नहीं है कि अमदला की यह जेल ओपन होगी या क्लोज। वर्तमान में सेंट्रल जेल अंबिकापुर में 1876 बंदी हैं, जबकि यहां की क्षमता 1620 बंदियों की है।