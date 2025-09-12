Girl child death case: बिना ऑक्सीजन के रेफर की गई 3 माह बच्ची की रास्ते में मौत, महिला समेत 2 स्वास्थ्य कर्मी निलंबित

इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने बच्ची को उसी एम्बुलेंस से भेजा, जो पहले से ही एक अन्य मरीज को ले जा रही थी। यही नहीं संजना की ऑक्सीजन भी हटा दी गई। अंबिकापुर ले जाने के दौरान रास्ते में बच्ची (Girl child death case) की तबियत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद देर रात परिजन ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया और लापरवाही पर कार्रवाई की मांग की।