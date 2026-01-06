‘ई-सिगरेट’ शरीर के लिए बेहद खतरनाक, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

ई-सिगरेट एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है। ये एक बैटरी चलित उपकरण है जो निकोटीन या गैर-निकोटीन के वाष्पीकृत होने वाले घोल की सांस के साथ सेवन की जाने वाली खुराक प्रदान करता है। यह सिगरेट, सिगार या पाइप जैसे धुम्रपान वाले तम्बाकू उत्पादों का एक विकल्प है। तथाकथित निकोटीन वितरण के अलावा यह वाष्प पिये जाने वाले तम्बाकू के धुएं के समान स्वाद और शारीरिक संवेदन भी प्रदान करती है, जबकि इस क्रिया में दरअसल कोई धुआं या दहन नहीं होता है।