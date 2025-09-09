केदार कश्यप के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेसियों का हंगामा, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई झूमाझटकी

Employee slap case: मुख्यमंत्री ने बिना पीडि़त से बात किए एकतरफा फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि बेहद ङ्क्षचता और शर्म का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी एक गरीब आदमी को न्याय देने के बजाय मंत्री को ही बचा रही है। जो चीज सामने है कम से कम उस पर तो भाजपा को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसे मंत्री को तो पदमुक्त करना चाहिए। मंत्री को फटकार लगाकर उन्हें आचरण सुधारने की नसीहत देनी चाहिए। सत्तारूढ़ दल जब इस प्रकार के आचरण को संरक्षण देगा, तब प्रदेश में अराजकता की स्थिति बन जाएगी।