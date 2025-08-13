जिले में बढ़ रहे अपराध! किरंदुल रेप कांड में कांग्रेसियों ने दी चेतावनी, कहा- 10 दिन में नहीं हुई गिरफ्तारी तो…

पहले बताया गया कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है फिर मेडिकल कॉलेज में बताया गया कि पीड़िता से रेप किया गया है। इस मामले को दबाने व आरोपियों को बचाने पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। महिला कांग्रेस नेत्री तुलिका कर्मा ने कहा कि इस मामले में जिस स्तर की जांच होनी चाहिए थी उस स्तर पर पुलिस प्रयास नहीं कर रही है। अभी कुछ महीनों से जिले में आदिवासी युवतियों लगातार अत्याचार के मामले सामने आ रहे, जो यह बताता है कि शासन-प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय पड़ी हुई है।