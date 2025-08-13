Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

जिले में बढ़ रहे अपराध! किरंदुल रेप कांड में कांग्रेसियों ने दी चेतावनी, कहा- 10 दिन में नहीं हुई गिरफ्तारी तो…

kirandul rape case: पहले बताया गया कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है फिर मेडिकल कॉलेज में बताया गया कि पीड़िता से रेप किया गया है। इस मामले को दबाने व आरोपियों को बचाने पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है।

कांकेर

Laxmi Vishwakarma

Aug 13, 2025

किरंदुल रेप कांड में कांग्रेसी ने की गिरफ्तारी की मांग (Photo source- Patrika)
किरंदुल रेप कांड में कांग्रेसी ने की गिरफ्तारी की मांग (Photo source- Patrika)

kirandul rape case: 20 जुलाई को किरंदुल में हुई रेप की घटना में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि घटना के बीस दिन गुजर जाने के बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।

kirandul rape case: शासन-प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय

पहले बताया गया कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है फिर मेडिकल कॉलेज में बताया गया कि पीड़िता से रेप किया गया है। इस मामले को दबाने व आरोपियों को बचाने पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। महिला कांग्रेस नेत्री तुलिका कर्मा ने कहा कि इस मामले में जिस स्तर की जांच होनी चाहिए थी उस स्तर पर पुलिस प्रयास नहीं कर रही है। अभी कुछ महीनों से जिले में आदिवासी युवतियों लगातार अत्याचार के मामले सामने आ रहे, जो यह बताता है कि शासन-प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय पड़ी हुई है।

बड़े कंपनियों पर तंज कसते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि इन कंपनियों में कार्य करने दूसरे शहरों से आदमी बुलाए जा रहे हैं, जिनका कोई रिकार्ड कोई, पहचान पुलिस के पास नहीं है। ऐसे युवक बड़ी आसानी से जिले में अपराध कर भाग रहे हैं। आगे कहा कि बड़े कंपनियों को सिर्फ अपना काम निकालना है उन्हें आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है।

कांग्रेस करेगी आंदोलन, पुलिस को दिया दस दिन का अल्टीमेटम

kirandul rape case: जिला कांग्रेस ने मांग की कि बाहर से आने वाले सभी लोगों का पूरा रिकॉर्ड रख उन पर निगरानी रखी जाए और इस घटना में शामिल आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। चेतावनी दी गई कि यदि 10 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई, तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष सुमित्रा सोरी, पार्षद इंद्रा ठाकुर, राधा नाग, पार्षद एन. नागराज, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गणेश दुर्गा, रानू राव, सोहन भवानी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Published on:

13 Aug 2025 12:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / जिले में बढ़ रहे अपराध! किरंदुल रेप कांड में कांग्रेसियों ने दी चेतावनी, कहा- 10 दिन में नहीं हुई गिरफ्तारी तो…

