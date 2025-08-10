Kidnapping case: युवक को किडनैप कर ले गए यूपी, फिर उसी के मोबाइल से कॉल कर मांगी 3 लाख की फिरौती, 2 गिरफ्तार

अंबिकापुर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की बसंतपुर पुलिस ने एक युवक का कार से अपहरण कर यूपी ले जाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार (Kidnapping case) किया है। आरोपियों ने युवक को उत्तरप्रदेश के बीजपुर में एक मोबाइल टावर के पैनल रूम में बंधक बनाकर रखा था। इसके बाद उसके ही मोबाइल से भाई को कॉल कर 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।