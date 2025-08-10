Kidnapping case: युवक को किडनैप कर ले गए यूपी, फिर उसी के मोबाइल से कॉल कर मांगी 3 लाख की फिरौती, 2 गिरफ्तार

अंबिकापुर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की बसंतपुर पुलिस ने एक युवक का कार से अपहरण कर यूपी ले जाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार (Kidnapping case) किया है। आरोपियों ने युवक को उत्तरप्रदेश के बीजपुर में एक मोबाइल टावर के पैनल रूम में बंधक बनाकर रखा था। इसके बाद उसके ही मोबाइल से भाई को कॉल कर 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
बलरामपुर जिले के रजखेता निवासी बृजेश सिंह ने 8 अगस्त को बसंतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई विजय मरकाम को 6 अगस्त को अगवा (Kidnapping case) कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं ने विजय के मोबाइल से फोन कर 3 लाख रुपये की फिरौती मांगी है। साथ ही रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी है।
इस पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। विवेचना के दौरान मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने विजय को बीजपुर उत्तर प्रदेश के एक मोबाइल टावर के पैनल रूम से बरामद किया। इसके बाद पीडि़त से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर अपहरण (Kidnapping case) में शामिल यूपी के बीजपुर बाजारपारा निवासी सद्दाम अंसारी उम्र 34 वर्ष व रोहित चौरसिया उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया।
फिर इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कार व मोबाइल जब्त किया गया। कार्रवाई (Kidnapping case) में थाना प्रभारी बसंतपुर जितेंद्र सोनी, चौकी प्रभारी वाड्रफनगर धीरेंद्र तिवारी, प्रधान आरक्षक पंकज पोर्ते, आरक्षक अनिल पंडवार व विवेक कुमार शामिल रहे।
पीडि़त ने बताया कि 6 अगस्त को आरोपियों ने प्रेमनगर चौक बुलाकर लकड़ी तस्करी के बहाने कार क्रमांक यूपी 64 बीबी 0342 में जबरन (Kidnapping case) बैठा लिया, फिर यूपी के बीजपुर ले जाकर कार में घुमाते रहे, इसी दौरान युवक के ही मोबाइल से उसके भाई से फिरौती की मांग की।
वहीं आरोपियों ने बताया कि विजय मरकाम लकड़ी तस्करी में मुखबिरी करता है जिससे उनका नुकसान हुआ था। इसकी भरपाई के लिए ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था।