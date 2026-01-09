Online Satta: ऑनलाइन सट्टे पर बड़ी कार्रवाई, 50 लाख कैश के साथ 4 सटोरिए गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को ऐसे दबोचा

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50.35 लाख रुपये नकद, 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, हुंडई टक्सन कार (CG 04 NQ 7745), पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, चेक बुक और कैलकुलेटर जब्त किए हैं। वहीं आरोपियों के खिलाफ थाना गंज में अपराध क्रमांक 06/26 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7, BNS की धारा 112(2) एवं आईटी एक्ट की धारा 66(C) के अंतर्गत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है।