रायपुर

Online Satta: ऑनलाइन सट्टे पर बड़ी कार्रवाई, 50 लाख कैश के साथ 4 सटोरिए गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को ऐसे दबोचा

Online Satta: रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 50.35 लाख रुपये नकद, लैपटॉप, मोबाइल फोन और एक लग्जरी कार जब्त की है।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jan 09, 2026

4 सटोरिए गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Online Satta: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 50.35 लाख रुपये नकद, लैपटॉप, मोबाइल फोन और एक लग्जरी कार जब्त की है। यह कार्रवाई एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम ने की है।

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना गंज क्षेत्र अंतर्गत पाठक हॉस्पिटल रोड स्थित सिंधु भवन पार्किंग के पास एक चारपहिया वाहन में कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी।

कार में बैठकर चला रहे थे ऑनलाइन सट्टा

पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए चारपहिया वाहन को चिन्हित किया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें चार युवक सवार मिले। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम रितेश गोविंदानी, मोहम्मद अख्तर, विक्रम राजकोरी और सागर पिंजानी बताए। आरोपियों के लैपटॉप और मोबाइल फोन की जांच करने पर सामने आया कि वे विभिन्न ऑनलाइन बैटिंग वेबसाइट्स के जरिए सट्टा संचालित कर रहे थे।

कमीशन के आधार पर चलता था पूरा नेटवर्क

पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी रितेश गोविंदानी और सागर पिंजानी ऑनलाइन सट्टा खेलने और खिलाने वालों को मास्टर आईडी उपलब्ध कराते थे, जबकि मोहम्मद अख्तर और विक्रम राजकोरी अन्य ग्राहकों को अलग-अलग वेबसाइट्स की आईडी कमीशन के आधार पर देते थे। इस तरह चारों आरोपी मिलकर अवैध रूप से लाखों रुपये का मुनाफा कमा रहे थे।

भारी मात्रा में सामान जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50.35 लाख रुपये नकद, 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, हुंडई टक्सन कार (CG 04 NQ 7745), पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, चेक बुक और कैलकुलेटर जब्त किए हैं। वहीं आरोपियों के खिलाफ थाना गंज में अपराध क्रमांक 06/26 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7, BNS की धारा 112(2) एवं आईटी एक्ट की धारा 66(C) के अंतर्गत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

पहले भी जेल जा चुके हैं आरोपी

पुलिस के अनुसार आरोपी रितेश गोविंदानी पूर्व में बलवा और सट्टा के मामलों में जेल जा चुका है, जबकि विक्रम राजकोरी हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्री के मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। साथ ही ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले अन्य ग्राहकों की पहचान कर उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

