रेल यात्रियों को बड़ी राहत! जनरल टिकट बुकिंग पर 3% छूट, UPI और नेट बैंकिंग यूजर्स को मिलेगा लाभ

यह स्कीम 14 जनवरी से लागू होगी। अब तक, रेलवे ऐप के R वॉलेट का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को सिर्फ़ 3% कैशबैक बोनस देता था। वॉलेट रिचार्ज प्रोसेस की वजह से कई यात्री ऐप से टिकट बुक करने में हिचकिचाते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए, रेलवे ने अब इस स्कीम में सभी डिजिटल चैनल शामिल कर लिए हैं। इसका मतलब है कि ऐप से टिकट बुक करने और ऑनलाइन पेमेंट करने पर अब आपको कुल किराए पर 3% की छूट मिलेगी।