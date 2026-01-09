रेल यात्रियों को बड़ी राहत! जनरल टिकट बुकिंग पर 3% छूट, UPI और नेट बैंकिंग यूजर्स को मिलेगा लाभ

जनरल टिकट बुकिंग पर 3% छूट (photo source- Patrika)
RailOne App: अब बिलासपुर ज़ोन के रेल यात्रियों को Rail-One ऐप से जनरल टिकट बुक करने पर 3% की छूट मिलेगी। इस छूट का फ़ायदा उठाने के लिए यात्रियों को रेलवे के R-वॉलेट में पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। यात्री UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करके भी इस छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं।
यह स्कीम 14 जनवरी से लागू होगी। अब तक, रेलवे ऐप के R वॉलेट का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को सिर्फ़ 3% कैशबैक बोनस देता था। वॉलेट रिचार्ज प्रोसेस की वजह से कई यात्री ऐप से टिकट बुक करने में हिचकिचाते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए, रेलवे ने अब इस स्कीम में सभी डिजिटल चैनल शामिल कर लिए हैं। इसका मतलब है कि ऐप से टिकट बुक करने और ऑनलाइन पेमेंट करने पर अब आपको कुल किराए पर 3% की छूट मिलेगी।
अभी इसे छह महीने के लिए ट्रायल बेसिस पर लागू किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के पैसेंजर मार्केटिंग डायरेक्टर संजय मनोचा के जारी ऑर्डर के मुताबिक, यह नया सिस्टम 14 जनवरी, 2026 से लागू होगा और 14 जुलाई, 2026 तक लागू रहेगा।
इस छह महीने के ट्रायल पीरियड के दौरान, रेलवे यह मॉनिटर करेगा कि इस फैसले से डिजिटल बुकिंग का ग्राफ कितना बढ़ा है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मई में रेलवे बोर्ड को इस प्लान पर फीडबैक देगा, जिसके आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि इस प्लान को आगे जारी रखा जाए या नहीं।
RailOne App: रेलवे ने साफ़ किया है कि जो यात्री पहले से R Wallet इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पहले की तरह 3% कैशबैक बोनस मिलता रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह नया बदलाव सिर्फ़ उन लोगों पर लागू होगा जो वॉलेट के बजाय दूसरे डिजिटल तरीकों से सीधे पेमेंट करते हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी ज़ोनल रेलवे को इस नई सुविधा का बड़े पैमाने पर प्रचार करने का निर्देश दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री इसका फ़ायदा उठा सकें।
