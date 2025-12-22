New Train Service: रेलवे ने भेजा प्रस्ताव, जल्द ही बिलासपुर से उदयपुर और कोल्हापुर तक चलेगी ट्रेन

New Train Service: इस दौरान यात्री सुविधा बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रेन का फेरा बढ़ाने, एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टापेज बढ़ाने, रायपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर एक की कैंटीन की संख्या बढ़ाने पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई। रेलवे सलाहकार बोर्ड के सदस्य ने उक्त सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए रेल मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। मुलाकात के दौरान दिलीप छुट्टानी, अश्विनी गर्ग, कुलेश वर्मा, नितिन शेष, सद्दाम सोलंकी, विजय गोयल उपस्थित होकर अपने सुझाव रखे।