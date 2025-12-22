New Train Service: रेलवे ने भेजा प्रस्ताव, जल्द ही बिलासपुर से उदयपुर और कोल्हापुर तक चलेगी ट्रेन

नई ट्रेन चलाने के लिए बोर्ड को भेजा प्रस्ताव (photo source- Patrika)
New Train Service: रेलवे जोन बिलासपुर से जल्दी ही उदयपुर और कोल्हापुर तक ट्रेन चलाने के लिए बोर्ड को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इसकी स्वीकृति मिलते ही ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। रेलवे सलाहकार बोर्ड सदस्य विमल बाफना ने नई ट्रेन शुरू करने को लेकर मुलाकात की।
इस दौरान बताया कि बड़ी संख्या में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर और रायपुर स्टेशन से यात्री आवागमन करते है। इसे देखते हुए नई ट्रेन चलाने की मांग की। मुलाकात के दौरान रेल मंडल रायपुर के प्रबंधक दयानंद और वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक अवधेश त्रिवेदी के द्वारा सलाहकार बोर्ड के सदस्य विमल बाफना को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
New Train Service: इस दौरान यात्री सुविधा बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रेन का फेरा बढ़ाने, एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टापेज बढ़ाने, रायपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर एक की कैंटीन की संख्या बढ़ाने पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई। रेलवे सलाहकार बोर्ड के सदस्य ने उक्त सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए रेल मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। मुलाकात के दौरान दिलीप छुट्टानी, अश्विनी गर्ग, कुलेश वर्मा, नितिन शेष, सद्दाम सोलंकी, विजय गोयल उपस्थित होकर अपने सुझाव रखे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग