रायपुर

CG Vyapam: रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया? केमिस्ट भर्ती परीक्षा में पूछा गए ये सवाल, देखकर छूट जाएंगे पसीने

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से केमिस्ट पदों की भर्ती परीक्षा का आयोजन रविवार को किया गया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 22, 2025

केमिस्ट भर्ती परीक्षा (photo source- Patrika)

केमिस्ट भर्ती परीक्षा (photo source- Patrika)

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से केमिस्ट पदों की भर्ती परीक्षा का आयोजन रविवार को किया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के रिक्त 12 केमिस्ट पदों के लिए आयोजित परीक्षा के लिए रायपुर में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें 2780 परीक्षार्थियों में से 1371 उपस्थित और 1409 अनुपस्थित रहे।

परीक्षार्थी का उपस्थिति प्रतिशत लगभग 49 प्रतिशत रहा। पेपर में 100 सवाल पूछे गए। इनमें रायपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ को लेकर कई सवाल पूछे गए। एक सवाल में पूछा गया कि रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? परीक्षा में रविवार को भी काफी परीक्षार्थी देरी से पहुंचें। इसके कारण कई परीक्षार्थी काफी देर तक परीक्षा केंद्र के बाहर ही बैठे नजर आए।

यह सवाल भी पूछे गए

पेपर में नारायण पाल मंदिर किस जलप्रपात के निकट स्थित है? माधवराव सप्रे को 1900 में छत्तीसगढ़ के प्रथम मासिक पत्र छत्तीसगढ मित्र के प्रकाशन प्रारंभ करने में किन व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ? छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासनकाल 1818-30 के दौरान नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेंटा की जानकारी, छत्तीसगढ़ की पंचायतों में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या, रायपुर, जशपुर, राजनांदगांव और सरगुजा के औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना किस तिथि को प्रारंभ हुई? सरहुल नृत्य छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? जैसे कई सवाल पूछे गए।

कथानक वाले सवालों ने लिया समय

परीक्षा देने पहुंचे दुर्गेश साहू ने बताया कि पेपर बहुत अच्छा था। बेसिक ही पूछा गया। जिनका बेसिक क्लियर रहा होगा उनका पेपर अच्छा गया होगा। मोहक ने बताया कि पेपर में केमेस्ट्री टफ लगा बाकी पेपर बहुत अच्छा था। जयश्री वर्मा ने बताया सवाल के पैटर्न में भी बदलाव नजर आया। लंबे सवाल पूछे गए थे। कथन वाले सवालों में ज्यादा समय लगा।

खबर शेयर करें:

