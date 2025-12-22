CG Vyapam: रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया? केमिस्ट भर्ती परीक्षा में पूछा गए ये सवाल, देखकर छूट जाएंगे पसीने

परीक्षार्थी का उपस्थिति प्रतिशत लगभग 49 प्रतिशत रहा। पेपर में 100 सवाल पूछे गए। इनमें रायपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ को लेकर कई सवाल पूछे गए। एक सवाल में पूछा गया कि रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? परीक्षा में रविवार को भी काफी परीक्षार्थी देरी से पहुंचें। इसके कारण कई परीक्षार्थी काफी देर तक परीक्षा केंद्र के बाहर ही बैठे नजर आए।