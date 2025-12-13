13 दिसंबर 2025,

शनिवार

रायपुर

CGPSC परीक्षा 2025 बड़ा अपडेट! अब 238 नहीं 265 पदों पर होगी भर्ती, जानें आवेदन की अंतिम तारीख

CGPSC Notification 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 के जारी नोटिफिकेशन में 26 पदों की बढ़ोतरी की है।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 13, 2025

CGPSC Notification 2025

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (Photo Patrika)

CGPSC Notification 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 के जारी नोटिफिकेशन में 26 पदों की बढ़ोतरी की है। आयोग ने सहकारिता विभाग में सहकारिता निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी के 19 और सहायक पंजीयक के 7 पदों को शामिल किया है। पहले 238 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 265 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पहले भी परीक्षा नोटिफिकेशन में आयोग ने समाज कल्याण विभाग के सहायक संचालक पद को भी शामिल किया है।

सीजीपीएससी को प्राप्त प्रस्ताव के बाद पदों की संख्या में संशोधित किया गया है। अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 30 दिसंबर तक फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को भी शुल्क देना होगा।

त्रुटि सुधार: 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक।
मुख्य परीक्षा: 16 से 19 मई 2026 तक।

इनके लिए भर्ती

पद - संख्या
राज्य प्रशासनिक सेवा - 14
राज्य पुलिस सेवा - 28
राज्य वित्त सेवा - 02
समाज कल्याण सहायक संचालक - 01
राज्य कर सहायक आयुक्त - 10
श्रम पदाधिकारी - 02
रोजगार अधिकारी - 04
सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी - 04
जिला पंजीयक - 03
मुख्य नपा अधिकारी वर्ग ख - 18
मुख्य नपा अधिकारी वर्ग ग - 33
परियोजना अधिकारी - 05
छग़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी - 16
नायब तहसीलदार - 53
राज्य कर निरीक्षक - 17
आबकारी उप निरीक्षक - 11
उप पंजीयक - 12
सहायक जेल अधीक्षक - 06
सहकारिता निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी - 19
सहायक पंजीयक - 07

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Dec 2025 08:08 am

Published on:

13 Dec 2025 08:07 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGPSC परीक्षा 2025 बड़ा अपडेट! अब 238 नहीं 265 पदों पर होगी भर्ती, जानें आवेदन की अंतिम तारीख

