CGPSC परीक्षा 2025 बड़ा अपडेट! अब 238 नहीं 265 पदों पर होगी भर्ती, जानें आवेदन की अंतिम तारीख

पद - संख्या

राज्य प्रशासनिक सेवा - 14

राज्य पुलिस सेवा - 28

राज्य वित्त सेवा - 02

समाज कल्याण सहायक संचालक - 01

राज्य कर सहायक आयुक्त - 10

श्रम पदाधिकारी - 02

रोजगार अधिकारी - 04

सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी - 04

जिला पंजीयक - 03

मुख्य नपा अधिकारी वर्ग ख - 18

मुख्य नपा अधिकारी वर्ग ग - 33

परियोजना अधिकारी - 05

छग़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी - 16

नायब तहसीलदार - 53

राज्य कर निरीक्षक - 17

आबकारी उप निरीक्षक - 11

उप पंजीयक - 12

सहायक जेल अधीक्षक - 06

सहकारिता निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी - 19

सहायक पंजीयक - 07