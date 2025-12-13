परीक्षा के दौरान फिर लापरवाही, PRSU यूनिवर्सिटी में बीएससी के पेपर में पूछे गए एमएससी के सवाल, मचा हंगामा

exams (फोटो- Freepik)
CG News: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित सेमेस्टर परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। शुक्रवार को बीएससी के पेपर में एमएससी के सवाल प्रश्न पत्र में पूछ लिए। मामला तब सामने आया जब पेपर स्टूडेंट्स को दिया गया। उसके बाद यह बात शिक्षकों तक भी पहुंच गई। जब पेपर देखा गया तो उसमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर लिखा था, लेकिन इसमें सवाल एमएससी के पूछ लिए गए। इसके चलते कई कॉलेजों में पेपर भी रद्द कर दिया गया।
एक कॉलेज के प्राध्यापक ने बताया कि स्टूडेंट्स को पेपर बांटने के बाद यह मामला सामने आया। पेपर में सवाल सिलेबस से बाहर के पूछे गए थे। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स से कहा कि आपको जो समझ में आ रहा है वो लिख दें। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को भी इसके लिए पत्र लिख दिया है। ताकि इसमें कोई उचित कार्रवाई की जा सकें।
कई प्राध्यापकों ने कहा कि बच्चों के पेपर गड़बड़ी घोर लापरवाही का नतीजा है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। साथ ही देखना चाहिए कि आखिर इसमें गलती किसकी हुई। पेपर सेट करने वालों के साथ ही पेपर प्रिंट करने वालों की भी गड़बड़ी हो सकती है। - पेपर में जो गलती हुई है, उसकी जांच की जा रही है। उसके बाद ही कुछ किया जाएगा। - डॉ शैलेंद्र कुमार पटेल, रजिस्ट्रार, पं. रविवि
