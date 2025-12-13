परीक्षा के दौरान फिर लापरवाही, PRSU यूनिवर्सिटी में बीएससी के पेपर में पूछे गए एमएससी के सवाल, मचा हंगामा

CG News: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित सेमेस्टर परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। शुक्रवार को बीएससी के पेपर में एमएससी के सवाल प्रश्न पत्र में पूछ लिए। मामला तब सामने आया जब पेपर स्टूडेंट्स को दिया गया। उसके बाद यह बात शिक्षकों तक भी पहुंच गई। जब पेपर देखा गया तो उसमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर लिखा था, लेकिन इसमें सवाल एमएससी के पूछ लिए गए। इसके चलते कई कॉलेजों में पेपर भी रद्द कर दिया गया।