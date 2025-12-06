CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की नई गाइडलाइंस, अब अनिवार्य होगी ग्रुप फोटो अपलोडिंग, पढ़े डिटेल्स

इसके लिए स्कूलों को अपने क्षेत्र के निर्धारित बाह्य परीक्षकों से संपर्क कर परीक्षा की तिथि तय करनी होगी। नई एसओपी के मुताबिक, परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रहेंगे और परीक्षाओं की मॉनिटरिंग सतत की जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि हर प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान बाह्य एवं आंतरिक परीक्षक के साथ विद्यार्थियों की ग्रुप फोटो खींचना अनिवार्य होगा। इस फोटो को उसी दिन सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। परीक्षा पूर्ण होने के बाद ग्रुप फोटो को टेबुलेशन चार्ट के साथ क्षेत्रीय कार्यालय भेजना होगा।