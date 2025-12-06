CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की नई गाइडलाइंस, अब अनिवार्य होगी ग्रुप फोटो अपलोडिंग, पढ़े डिटेल्स

CG Board Exams 2026 (Image: Freepik)
CBSE News: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी कर दी है। इसके अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी से 15 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी।
इसके लिए स्कूलों को अपने क्षेत्र के निर्धारित बाह्य परीक्षकों से संपर्क कर परीक्षा की तिथि तय करनी होगी। नई एसओपी के मुताबिक, परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रहेंगे और परीक्षाओं की मॉनिटरिंग सतत की जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि हर प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान बाह्य एवं आंतरिक परीक्षक के साथ विद्यार्थियों की ग्रुप फोटो खींचना अनिवार्य होगा। इस फोटो को उसी दिन सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। परीक्षा पूर्ण होने के बाद ग्रुप फोटो को टेबुलेशन चार्ट के साथ क्षेत्रीय कार्यालय भेजना होगा।
यह पहली बार है जब बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षा की ग्रुप फोटो जमा कराने का प्रावधान लागू किया है। सीबीएसई 25 दिसंबर तक सभी बाह्य परीक्षकों की सूची स्कूलों को भेज देगा। प्रत्येक दिन आयोजित होने वाली परीक्षाओं में 20 से 25 विद्यार्थियों का बैच निर्धारित किया गया है। इधर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। इसलिए प्रायोगिक परीक्षाएं निर्धारित समय में पूर्ण कराना आवश्यक है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग