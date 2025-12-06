6 दिसंबर 2025,

शनिवार

रायपुर

Train Canceled: रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, रायपुर-इतवारी समेत ये 12 ट्रेनें रद्द

Train Canceled ऑटोमेटिक सिग्नलिंग काम 6 और 7 दिसंबर को किया जाएगा। करीब 36 घंटे काम होगा। इसकी वजह से 6 और 7 दिसंबर को रायपुर-इतवारी समेत 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी।

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 06, 2025

Train Canceled: रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, रायपुर-इतवारी समेत ये 12 ट्रेनें रद्द

Train Canceled: रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। रेलवे द्वारा निपनिया-भाटापारा सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग काम 6 और 7 दिसंबर को किया जाएगा। करीब 36 घंटे काम होगा। इसकी वजह से 6 और 7 दिसंबर को रायपुर-इतवारी समेत 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी।

ये ट्रेनें रहेगी रद्द

जारी आदेश के अनुसार 68728 रायपुर-बिलासपुर, 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड, 68733 गेवरा रोड -बिलासपुर, 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू ट्रेन, 58203 कोरबा-रायपुर, 58204 रायपुर- कोरबा, 58205 रायपुर- इतवारी, 58206 इतवारी-रायपुर, 68746 रायपुर-गेवरा रोड मेमू ट्रेन 6 और 7 को नहीं चलेगी। इसी तरह 68745 गेवरा रोड -रायपुर मेमू पैसेंजर 7 और 8 को रद्द रहेगी।

इसी तरह 6 और 7 दिसंबर 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा और 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर तक चलेगी और बिलासपुर से ही लौटेगी। इस तरह इन दो दिनों में 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी और दो ट्रेन गंतव्य के पहले समाप्त होगी और वापस लौट जाएगी।

Updated on:

06 Dec 2025 01:14 pm

Published on:

06 Dec 2025 01:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Train Canceled: रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, रायपुर-इतवारी समेत ये 12 ट्रेनें रद्द

