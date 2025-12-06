Train Canceled: रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, रायपुर-इतवारी समेत ये 12 ट्रेनें रद्द

जारी आदेश के अनुसार 68728 रायपुर-बिलासपुर, 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड, 68733 गेवरा रोड -बिलासपुर, 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू ट्रेन, 58203 कोरबा-रायपुर, 58204 रायपुर- कोरबा, 58205 रायपुर- इतवारी, 58206 इतवारी-रायपुर, 68746 रायपुर-गेवरा रोड मेमू ट्रेन 6 और 7 को नहीं चलेगी। इसी तरह 68745 गेवरा रोड -रायपुर मेमू पैसेंजर 7 और 8 को रद्द रहेगी।