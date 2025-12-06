रायपुर एयरपोर्ट पर हड़कंप! 24 घंटे में इंडिगो की 20 उड़ानें रद्द, सैकड़ों यात्री फंसे

5 और 6 दिसंबर को रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो पैसेंजर्स को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज दिल्ली और मुंबई जाने वाले यात्रियों में से कई ऐसे थे जिनकी कनेक्टिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स थीं। ज़्यादातर शाम की फ्लाइट्स भी कैंसिल होने की उम्मीद है। सुबह से ही एयरपोर्ट पर तनाव का माहौल बना हुआ है। लोग इंडिगो स्टाफ से बहस कर रहे थे, और काउंटरों पर धक्का-मुक्की भी हुई।