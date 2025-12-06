रायपुर एयरपोर्ट पर हड़कंप! 24 घंटे में इंडिगो की 20 उड़ानें रद्द, सैकड़ों यात्री फंसे

एयरपोर्ट में रुके सैकड़ों पैसेंजर (photo source- Patrika)
Raipur Indigo flight cancelled: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, इंडिगो, इस समय स्टाफ की भारी कमी से जूझ रही है, जिसकी वजह से लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। इसका रायपुर एयरपोर्ट पर बड़ा असर पड़ा है, जहां पिछले 24 घंटों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर, गोवा और कोलकाता जाने वाले लगभग 20 फ्लाइट अचानक कैंसिल कर दी गईं। इससे करीब 7,000 यात्री प्रभावित हुए हैं।
इसके अलावा, 6 दिसंबर को कोलकाता, हैदराबाद और इंदौर जाने वाली तीन और फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा समय पर जानकारी न मिलने को लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी है।
5 और 6 दिसंबर को रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो पैसेंजर्स को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज दिल्ली और मुंबई जाने वाले यात्रियों में से कई ऐसे थे जिनकी कनेक्टिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स थीं। ज़्यादातर शाम की फ्लाइट्स भी कैंसिल होने की उम्मीद है। सुबह से ही एयरपोर्ट पर तनाव का माहौल बना हुआ है। लोग इंडिगो स्टाफ से बहस कर रहे थे, और काउंटरों पर धक्का-मुक्की भी हुई।
Indigo flights cancelled: रायपुर से हैदराबाद और चेन्नई जाने वाले 100 से अधिक यात्री 24 घंटे से एयरपोर्ट पर रुके हैं। इनमें किसी को ई-मेल या एसएमएस के माध्यम से सूचना नहीं मिली। एयरपोर्ट पर उन्हें न तो रूम उपलब्ध कराया गया और न ही खाना मिला। यात्रियों को चाय, पानी और नाश्ता खुद खरीदना पड़ा।
