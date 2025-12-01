Cricket News: रायपुर पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर लगी फैंस की भीड़, देखें वीडियो

रायपुर पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर लगी फैंस की भीड़, (Photo Patrika)
Cricket News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे क्रिकेट मैच की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। ये मैच रायपुर के स्टेडियम में BCCI को हैंडओवर किए जाने के बाद पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इस बीच रांची में पहले एकदिवसीय मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया अब रायपुर पहुंच गई है।
जानकारी के मुताबिक़ सभी खिलाडी चार्टर्ड प्लेन से सीधे माना स्थित विवेकानंद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके है। यहाँ से वे सीधे होटल के लिए रवाना होंगे। सम्भवतः कल टीम इंडिया प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। टीम इण्डिया के साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी भी पहुँच रहें है।
टीम इंडिया की जर्सी खरीदने पहुंचे एनआईआईटी के स्टूडेंट सार्थक ने बताया कि विराट कोहली उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं। उनकी जर्सी नंबर 18 भी उन्होंने खरीदी है। वहीं एनआईआईटी की एक अन्य छात्रा स्वाति ने बताया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को बल्लेबाजी करते रायपुर में देखना कभी न भूलने वाला पल होगा।
रायपुर के अमलीडीह निवासी युवती से 20 लोअर टिकट देने के झांसे में 6 हजार रुपये ऑनलाइन खाते में डलवा लिए गए। ठग ने बाकी पैमेंट और टिकट देने के लिए युवती को नवा रायपुर स्टेडियम बुलाया, लेकिन युवती स्टेडियम पहुंचकर घंटों फोन कॉल लगाती रही और कोई जवाब नहीं मिला। क्रिकेट मैच की कालाबाजारी बढ़ने के बीच टिकट बेचने वाली कंपनी पर 50% टिकट बेचने और 50% टिकट रोककर डबल दाम में बेचने का आरोप भी सामने आ रहा है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग