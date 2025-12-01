Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Cricket News: रायपुर पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर लगी फैंस की भीड़, देखें वीडियो

Cricket News: रायपुर के स्टेडियम में BCCI को हैंडओवर किए जाने के बाद पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इस बीच रांची में पहले एकदिवसीय मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया अब रायपुर पहुंच गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 01, 2025

Cricket News: रायपुर पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर लगी फैंस की भीड़, देखें वीडियो

रायपुर पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर लगी फैंस की भीड़, (Photo Patrika)

Cricket News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे क्रिकेट मैच की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। ये मैच रायपुर के स्टेडियम में BCCI को हैंडओवर किए जाने के बाद पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इस बीच रांची में पहले एकदिवसीय मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया अब रायपुर पहुंच गई है।

जानकारी के मुताबिक़ सभी खिलाडी चार्टर्ड प्लेन से सीधे माना स्थित विवेकानंद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके है। यहाँ से वे सीधे होटल के लिए रवाना होंगे। सम्भवतः कल टीम इंडिया प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। टीम इण्डिया के साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी भी पहुँच रहें है।

रोहित कोहली के सबसे ज्यादा फैंस

टीम इंडिया की जर्सी खरीदने पहुंचे एनआईआईटी के स्टूडेंट सार्थक ने बताया कि विराट कोहली उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं। उनकी जर्सी नंबर 18 भी उन्होंने खरीदी है। वहीं एनआईआईटी की एक अन्य छात्रा स्वाति ने बताया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को बल्लेबाजी करते रायपुर में देखना कभी न भूलने वाला पल होगा।

रायपुर में क्रिकेट मैच के टिकट के नाम पर हो रही ठगी

रायपुर के अमलीडीह निवासी युवती से 20 लोअर टिकट देने के झांसे में 6 हजार रुपये ऑनलाइन खाते में डलवा लिए गए। ठग ने बाकी पैमेंट और टिकट देने के लिए युवती को नवा रायपुर स्टेडियम बुलाया, लेकिन युवती स्टेडियम पहुंचकर घंटों फोन कॉल लगाती रही और कोई जवाब नहीं मिला। क्रिकेट मैच की कालाबाजारी बढ़ने के बीच टिकट बेचने वाली कंपनी पर 50% टिकट बेचने और 50% टिकट रोककर डबल दाम में बेचने का आरोप भी सामने आ रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 05:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Cricket News: रायपुर पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर लगी फैंस की भीड़, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Nava Raipur Medicity: मध्य भारत में स्वास्थ्य क्रांति की नई इबारत लिख रहा है छत्तीसगढ़…

Nava Raipur Medicity: मध्य भारत में स्वास्थ्य क्रांति की नई इबारत लिख रहा है छत्तीसगढ़...(photo-patrika)
रायपुर

Bastar Pandum 2026: 5 जनवरी से शुरू होगा बस्तर पंडुम 2026, इन तीन मंत्रियों की मौजूदगी में हुई अहम बैठक, जानें…

Bastar Pandum 2026: 5 जनवरी से शुरू होगा ‘बस्तर पंडुम 2026, इन तीन मंत्रियों की मौजूदगी में हुई अहम बैठक, जानें...(photo-patrika)
रायपुर

IND VS SA ODI: वनडे मैच से पहले IG-DIG की बैठक, सुरक्षा में 2 हजार पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, आज रायपुर पहुंचेंगे क्रिकेट के सितारे

IND VS SA ODI: वनडे मैच से पहले IG-DIG की बैठक, सुरक्षा में 2 हजार पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, आज रायपुर पहुंचेंगे क्रिकेट के सितारे
रायपुर

आखिर कैसे होगी पढ़ाई? दिसंबर में परीक्षा, पर 40% कोर्स भी पूरा नहीं… शिक्षक SIR ड्यूटी में व्यस्त

आखिर कैसे होगी पढ़ाई? दिसंबर में परीक्षा, पर 40% कोर्स भी पूरा नहीं- शिक्षक SIR ड्यूटी में व्यस्त...(photo-patrika)
रायपुर

IND VS SA ODI: रायपुर में होने वाले वनडे मैच के टिकटों की कालाबाजारी शुरू, 2500 वाले 7 हजार में बेच रहे दलाल, 2 गिरफ्तार

IND VS SA ODI: रायपुर में होने वाले वनडे मैच के टिकटों की कालाबाजारी शुरू, 2500 वाले 7 हजार में बेच रहे दलाल, 2 गिरफ्तार
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.