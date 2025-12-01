Cricket News: रायपुर पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर लगी फैंस की भीड़, देखें वीडियो

रायपुर के अमलीडीह निवासी युवती से 20 लोअर टिकट देने के झांसे में 6 हजार रुपये ऑनलाइन खाते में डलवा लिए गए। ठग ने बाकी पैमेंट और टिकट देने के लिए युवती को नवा रायपुर स्टेडियम बुलाया, लेकिन युवती स्टेडियम पहुंचकर घंटों फोन कॉल लगाती रही और कोई जवाब नहीं मिला। क्रिकेट मैच की कालाबाजारी बढ़ने के बीच टिकट बेचने वाली कंपनी पर 50% टिकट बेचने और 50% टिकट रोककर डबल दाम में बेचने का आरोप भी सामने आ रहा है।