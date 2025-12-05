5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

रायपुर

Raipur Airport: इंडिगो की अचानक 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल! रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा

Raipur Airport: इंडिगो एयरलाइंस की देशभर में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर भी यात्रियों में भारी नाराज़गी देखने को मिली।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 05, 2025

देशभर में इंडिगो के पैसेंजर परेशान (photo source- Patrika)

देशभर में इंडिगो के पैसेंजर परेशान (photo source- Patrika)

Raipur Airport: इंडिगो एयरलाइंस द्वारा बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल होने से देश भर के एयरपोर्ट पर यात्रियों को काफी परेशानी हुई है। रायपुर एयरपोर्ट पर भी यात्री अचानक फ्लाइट कैंसिल होने से काफी नाराज़ थे। उन्हें अपनी तय उड़ान से कुछ ही समय पहले मैसेज से कैंसलेशन की जानकारी मिली, जिससे वे काउंटर पर एयरलाइन स्टाफ पर गुस्सा निकालने लगे।

Raipur Airport: कई लोग बिना सफर के लौट गए वापस

यात्रियों ने शिकायत की कि उन्हें न तो कोई दूसरी फ्लाइट दी गई और न ही रहने या खाने का इंतज़ाम किया गया। दिल्ली, मुंबई, इंदौर और हैदराबाद जाने वाले कई यात्रियों ने बताया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद उन्हें इंडिगो मैनेजमेंट से कोई साफ़ जवाब नहीं मिला। कई लोगों को बिना यात्रा किए ही घर लौटना पड़ा।

दुबई से रायपुर आए एक यात्री ने बताया कि उसने अपने सामान के लिए ₹14,000 ज़्यादा दिए थे, लेकिन 48 घंटे बाद भी उसे अपना सामान नहीं मिला। मैसूर जा रही एक महिला, जो कैंसर मरीज़ है, को भी आखिरी समय में फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना मिली। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट छूटने के डर से अब उसे कार से मैसूर जाना पड़ेगा।

एक यात्री जो एक ज़रूरी बिज़नेस मीटिंग के लिए इंदौर जा रहा था, उसने कहा कि इंडिगो के अचानक फ्लाइट कैंसिल करने से उसका पूरा शेड्यूल खराब हो गया। यात्रियों ने आरोप लगाया कि इंडिगो हेल्पडेस्क कोई समाधान नहीं दे रहा था, और कोई भी सीनियर अधिकारी मौजूद नहीं था।

देशभर में 400+ फ्लाइट्स रद्द- दिल्ली में सभी 235 उड़ानें ठप

Raipur Airport: स्टाफ की कमी और खराब प्लानिंग की वजह से इंडिगो की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एयरलाइन ने आज देशभर में 400 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की सभी 235 फ्लाइट्स आज कैंसिल कर दी गईं, जिससे हजारों पैसेंजर्स को परेशानी हुई।

कुछ दिन पहले भी इंडिगो ने 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की थीं। 4 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को घंटों तक परेशानी झेलनी पड़ी थी। एक बयान में, इंडिगो ने कहा कि पिछले दो दिनों में उसके नेटवर्क पर बहुत बुरा असर पड़ा है और उसने पैसेंजर्स को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी है।

एयरलाइन ने DGCA को बताया कि 8 दिसंबर से देरी कम हो जाएगी, लेकिन ऑपरेशंस को नॉर्मल होने में 10 फरवरी तक का समय लग सकता है। एयरलाइन ने माना कि FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस) नियमों के दूसरे फेज को लागू करते समय खराब फैसलों और अपर्याप्त प्लानिंग की वजह से यह बड़ी रुकावट आई। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, आज रात 11:59 बजे तक इंडिगो की सभी फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी। ग्राउंड टीम इस समस्या को हल करने के लिए सभी पार्टनर्स के साथ काम कर रही है।

