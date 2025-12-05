Raipur Airport: इंडिगो की अचानक 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल! रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा

एयरलाइन ने DGCA को बताया कि 8 दिसंबर से देरी कम हो जाएगी, लेकिन ऑपरेशंस को नॉर्मल होने में 10 फरवरी तक का समय लग सकता है। एयरलाइन ने माना कि FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस) नियमों के दूसरे फेज को लागू करते समय खराब फैसलों और अपर्याप्त प्लानिंग की वजह से यह बड़ी रुकावट आई। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, आज रात 11:59 बजे तक इंडिगो की सभी फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी। ग्राउंड टीम इस समस्या को हल करने के लिए सभी पार्टनर्स के साथ काम कर रही है।