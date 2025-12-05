5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

शराब घोटाले में नया मोड़! टुटेजा-त्रिपाठी-ढेबर पर ECIR दर्ज, पूछताछ के लिए झारखंड से छत्तीसगढ़ आएंगे अफसर

Jharkhand liquor scam: झारखंड शराब घोटाले में बड़ा एक्शन! टुटेजा, त्रिपाठी और ढेबर के खिलाफ ECIR दर्ज। 38 करोड़ के स्कैम में ED पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। कोर्ट से मंजूरी।

1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 05, 2025

टुटेजा-त्रिपाठी-ढेबर के खिलाफ ECIR दर्ज (photo source- Patrika)

टुटेजा-त्रिपाठी-ढेबर के खिलाफ ECIR दर्ज (photo source- Patrika)

Jharkhand liquor scam: झारखंड में 38 करोड़ रुपये के शराब घोटाले की जांच अब तेज़ हो गई है। ACB द्वारा दर्ज FIR के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक ECIR (एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज की है। इसके बाद, ED ने रांची में स्पेशल PMLA कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की, जिसने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करने की इजाज़त दे दी।

Liquor scam: ED की टीम आएगी छत्तीसगढ़

ED की टीम जल्द ही छत्तीसगढ़ आकर अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी और दूसरे आरोपियों के बयान रिकॉर्ड करेगी। इन्हें छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मास्टरमाइंड माना जाता है। पूछताछ के बाद कुछ नए खुलासे होने की उम्मीद है।

मामला कैसे शुरू हुआ?

रांची के विकास सिंह नाम के एक आदमी ने झारखंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) में शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों और शराब कारोबारियों ने मिलकर एक घोटाला किया, जिससे झारखंड सरकार को बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हुआ।

इस शिकायत के आधार पर, ACB ने जांच शुरू की। जांच के दौरान, पूर्व एक्साइज सेक्रेटरी विनय चौबे और जॉइंट सेक्रेटरी गजेंद्र सिंह समेत कई लोगों से पूछताछ की गई। इस प्रोसेस के दौरान अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुण पति त्रिपाठी के नाम भी सामने आए।

FIR और गिरफ्तारी

Liquor scam: जांच के आधार पर, ACB ने सरकार की मंज़ूरी से FIR दर्ज की और विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब तक, ACB ने इस मामले में कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया है।

ED करेगी मनी लॉन्ड्रिंग की गहराई से जांच

अब ED इस मामले में पैसे के लेन-देन, काले धन और इसमें शामिल नेटवर्क को ट्रैक करेगी। माना जा रहा है कि ED की पूछताछ से कई बड़े बिज़नेस कनेक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का खुलासा होगा, जिससे इस स्कैम की और भी परतें खुल सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Dec 2025 03:03 pm

Published on:

05 Dec 2025 03:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / शराब घोटाले में नया मोड़! टुटेजा-त्रिपाठी-ढेबर पर ECIR दर्ज, पूछताछ के लिए झारखंड से छत्तीसगढ़ आएंगे अफसर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

CG News: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती
रायपुर

नई जमीन दरों से गरमाई राजनीति, BJP सांसद बृजमोहन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

छत्तीसगढ़ में जमीन महंगी (photo source- Patrika)
रायपुर

Amit Baghel: अमित बघेल को मिल सकती है बेल! 26 दिनों के बाद आज थाने में किया सरेंडर…

अमित बघेल (Photo Patrika)
रायपुर

Congress Leader Death in Jail: रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस नेता की मौत, गरमाई राजनीति प्रशासन पर की कार्रवाई की मांग

Congress Leader Death in Jail: रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस नेता की मौत, गरमाई राजनीति प्रशासन पर की कार्रवाई की मांग
रायपुर

Indigo flight cancelled: इंडिगो की अचानक 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल! रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा

देशभर में इंडिगो के पैसेंजर परेशान (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.