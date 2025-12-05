CG News: ग्वालियर में CM साय बोले- अंतिम सांस ले रहा नक्सलवाद, अब विकास की राह साफ…

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे, जहां मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के दो साल का कार्यकाल “ऐतिहासिक” रहा है और राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा रहे नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक सफलता मिली है।