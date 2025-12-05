5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

रायपुर

CG News: ग्वालियर में CM साय बोले- अंतिम सांस ले रहा नक्सलवाद, अब विकास की राह साफ…

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे, जहां मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 05, 2025

CG News: ग्वालियर में CM साय बोले- अंतिम सांस ले रहा नक्सलवाद, अब विकास की राह साफ...(photo-patrika)

CG News: ग्वालियर में CM साय बोले- अंतिम सांस ले रहा नक्सलवाद, अब विकास की राह साफ...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे, जहां मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के दो साल का कार्यकाल “ऐतिहासिक” रहा है और राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा रहे नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक सफलता मिली है।

उन्होंने दावा किया कि हमारे जवानों के साहस और सरकार के लगातार प्रयासों से नक्सलवाद अब अंतिम सांस ले रहा है। जिस चुनौती को वर्षों तक अजेय माना जाता था, उसे हमने जड़ से खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार के दो साल पूरे

मुख्यमंत्री साय ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य अब दूर नहीं दिखता, क्योंकि विशेषकर बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं।

ग्वालियर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने राज्य में जमीन के गाइडलाइन रेट बढ़ोतरी को लेकर उठे सवालों का भी जवाब दिया। बढ़ी हुई दरों पर विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है… महज भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है। अगर कहीं थोड़ी बहुत समस्या होगी भी, तो उसका समाधान कर दिया जाएगा।

इसके अलावा भगवान राम की मूर्ति को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी पर भी सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस मुद्दे पर अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इन बयानों को भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर राज्य की विकास नीति, सुरक्षा रणनीति और राजनीतिक माहौल के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

cg news

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Dec 2025 04:26 pm

Published on:

05 Dec 2025 04:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: ग्वालियर में CM साय बोले- अंतिम सांस ले रहा नक्सलवाद, अब विकास की राह साफ…

रायपुर

छत्तीसगढ़

Raipur News: रायपुर में दो दिन नहीं मिलेगा मांस-मटन, बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, आदेश जारी

Raipur News: रायपुर में दो दिन नहीं मिलेगा मांस-मटन, बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, आदेश जारी
रायपुर

CG Tourism: छत्तीसगढ़ में पर्यटन का नया अध्याय, 75 प्रतिशत सब्सिडी के साथ आकर्षक टूर पैकेजों की शुरुआत, पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

CG Tourism: छत्तीसगढ़ में पर्यटन का नया अध्याय, 75 प्रतिशत सब्सिडी के साथ आकर्षक टूर पैकेजों की शुरुआत, पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

CG News: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती
रायपुर

शराब घोटाले में नया मोड़! टुटेजा-त्रिपाठी-ढेबर पर ECIR दर्ज, पूछताछ के लिए झारखंड से छत्तीसगढ़ आएंगे अफसर

टुटेजा-त्रिपाठी-ढेबर के खिलाफ ECIR दर्ज (photo source- Patrika)
रायपुर

नई जमीन दरों से गरमाई राजनीति, BJP सांसद बृजमोहन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

छत्तीसगढ़ में जमीन महंगी (photo source- Patrika)
रायपुर
