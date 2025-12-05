CG Tourism: छत्तीसगढ़ में पर्यटन का नया अध्याय, 75 प्रतिशत सब्सिडी के साथ आकर्षक टूर पैकेजों की शुरुआत, पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

प्रत्येक पैकेज के लिए कम से कम 10 व्यक्तियों का समूह आवश्यक है। यात्रा के दौरान पर्यटकों को पीने का पानी, स्नैक्स, लंच और ट्रैवल इंश्योरेंस दिया जाएगा। 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 85% और 18 वर्ष से अधिक के वयस्कों को 75% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सभी पैकेज रायपुर रेलवे स्टेशन से शुरू और समाप्त होते हैं।