CG Job Fair: रायपुर रोजगार मेला 2026 में युवाओं की उम्मीदें अधूरी, सिर्फ 1,816 को मिली नौकरी…

जांजगीर-चांपा से आए दिवाकर रोजगार मेले से बेरोजगार ही लौटे और उन्होंने बताया कि कंपनी ने उनके रिज्यूम में रखकर ईमेल के माध्यम से इंटरव्यू की जानकारी देने का कहा। मुजगहन के रहने वाले दुर्गेश ने बताया कि उन्होंने रिकवरी एजेंट के पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उनकी नौकरी की पुष्टि नहीं हुई है। रोजगार मेले के दौरान बड़ी संख्या में युवा निराश होकर घर लौट गए। उनके अनुसार, मेले में आने की वजह नौकरी की तत्काल उपलब्धता की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हो पाई।