परीक्षा से पहले छात्रों के लिए बड़ी राहत! Exam से पहले शुरू हुई हेल्पलाइन सेवा, बच्चों को मिलेगी हर मदद

हेल्पलाइन सेवा की खास बात यह है कि यह रविवार के दिन भी कार्यालयीन समय में उपलब्ध रहेगी, जिससे जरूरत पड़ने पर किसी भी दिन सहायता ली जा सकेगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि परीक्षा से संबंधित किसी भी परेशानी या तनाव की स्थिति में हेल्पलाइन का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि बोर्ड परीक्षाएं शांत और तनावमुक्त वातावरण में संपन्न हो सकें।