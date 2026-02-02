Budget 2026: रायपुर समेत इन जिलों को बड़ा लाभ, शहरों में होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

Budget 2026: केंद्रीय बजट में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत खर्च में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करते हुए इसे 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है। सरकार का ध्यान अब महानगरों से हटकर टियर-2 और टियर-3 शहरों की ओर केंद्रित हुआ है। इन कस्बों में बुनियादी ढांचे की मजबूती और पेशेवर संस्थानों को दी जाने सहायता से एक 'कॉरपोरेट मित्र' वातावरण तैयार होगा। अब इन छोटे शहरों में व्यापार सुगम होगा।