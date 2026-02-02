CG TET Exam: इंटरनेट और वेबसाइट के बीच का संबंध, सीमेंट बनाने की प्रक्रिया? रोचक सवालों ने उलझाया

व्यापमं के नए नियमों के कारण कई परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाए। भारत माता स्कूल में एक परीक्षार्थी ने बताया कि व्यापमं की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि कान में किसी प्रकार का आभूषण नहीं होना चाहिए। लेकिन नाक में नोज पिन पहने होने के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश भी नहीं दिया गया। जबकि नोज पिन किसी भी हालत में नहीं निकल रही थी। इसके साथ ही कई परीक्षार्थी ऐसे भी रहे जो परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए लाइन में तो खड़े थे लेकिन समय हो जाने पर प्रवेश ही नहीं दिया गया। कई परीक्षार्थी जूते पहनकर परीक्षा देने पहुंचे थे। जूते स्कूल के बाहर ही खोलकर वे अंदर गए। इसके साथ ही डार्क कपड़े जैसे कई कारणों से भी कई परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया।