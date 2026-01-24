CG Vyapam:व्यापमं ने टेट परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए, 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल

निर्देश में कहा गया है कि परीक्षार्थी, परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचे, परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में है, दोनों पालियों ही ऐसा होगा। साथ ही हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आए। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़े पहनना वर्जित होगा।