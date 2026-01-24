CG Vyapam:व्यापमं ने टेट परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए, 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (सीजीटेट 26) के परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों के लिए अद्यतन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। टेट परीक्षा 1 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इसमें 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थी, निर्देशों का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लें, ताकि उन्हें परीक्षा दिवस को कोई असुविधा न हो।
निर्देश में कहा गया है कि परीक्षार्थी, परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचे, परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में है, दोनों पालियों ही ऐसा होगा। साथ ही हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आए। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़े पहनना वर्जित होगा।
केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट) की अनुमति है। परीक्षार्थी चप्पल ही पहनें, कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। वहीं, प्रवेश-पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट लें, क्योंकि व्यापमं की प्रति परीक्षा केंद्र में जमा हो जाएगी। निर्देशों का पालन न करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित किया जाएगा और परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
