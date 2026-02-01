Crime News: आपसी विवाद में पिता ने बेटे को मारा चाकू, हालत गंभीर

इसी बात को लेकर संतोष का अपने बेटे पवन से झगड़ा हो गया। गुस्से में संतोष ने चाकू से पवन पर हमला कर दिया। पवन बुरी तरह घायल हो गया। शोरशराब सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। बीचबचाव किया। इसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।