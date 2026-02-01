Golf Championship: छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप की शुरुआत, इनामी राशि बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये की गई

पिछले सप्ताह PGTI ने DP वर्ल्ड के साथ एक ऐतिहासिक बहु-वर्षीय साझेदारी की घोषणा की, जिसके तहत वैश्विक लॉजिस्टिक्स कंपनी DP वर्ल्ड भारत के प्रमुख प्रोफेशनल गोल्फ टूर की टाइटल पार्टनर और ऑफिशियल अम्ब्रेला पार्टनर बनी है।छत्तीसगढ़ के माननीय उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव जी ने कहा - “पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप की पहली कड़ी की शानदार सफलता के बाद, दूसरे संस्करण का आयोजन हमारी सरकार की गोल्फ खेल को बढ़ावा देने और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय खेल आयोजनों के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।