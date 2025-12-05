5 दिसंबर 2025,

रायपुर

CG Open School: छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, जल्दी करें आवेदन नहीं तो लगेगा लेट फीस

CG Open School: रायपुर ने हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी मुख्य/अवसर परीक्षा मार्च–अप्रैल 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक छात्र-छात्राएं निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 05, 2025

CG Open School: छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, जल्दी करें आवेदन नहीं तो लगेगा लेट फीस

CG Open School: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर से हाई स्कूल 10वीं, हायर सेकेंडरी 12वीं की मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर ने हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी मुख्य/अवसर परीक्षा मार्च–अप्रैल 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक छात्र-छात्राएं निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध फार्म

विद्यार्थी प्रवेश से संबंधित सभी जानकारी अपने निकटतम अध्ययन केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र ओपन स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.sos.cg.nic.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। साथ ही पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

ओपन स्कूल की अपील- समय पर करें आवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल प्रबंधन ने सभी पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की गई है कि वे समय-सीमा, शुल्क और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी समय रहते अध्ययन केंद्रों व वेबसाइट से प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।

15 जनवरी 2026 तक सामान्य शुल्क के साथ आवेदन

ओपन स्कूल द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, सामान्य शुल्क के साथ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। जो विद्यार्थी किसी कारणवश सामान्य तिथि तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे विलंब शुल्क ₹500 के साथ 18 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक आवेदन पत्र भर सकेंगे।

