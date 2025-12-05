CG Open School: छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, जल्दी करें आवेदन नहीं तो लगेगा लेट फीस

CG Open School: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर से हाई स्कूल 10वीं, हायर सेकेंडरी 12वीं की मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर ने हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी मुख्य/अवसर परीक्षा मार्च–अप्रैल 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक छात्र-छात्राएं निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन कर सकते हैं।