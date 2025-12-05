CG Board Exam: माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव, जानिए कितने अंक के कितने प्रश्न आएंगे

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल (Photo Patrika)
CG Board Exam: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर से हाई स्कूल 10वीं, हायर सेकेंडरी 12वीं की मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इस बीच अब खबर आ रही है कि 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। माशिमं की सचिव पुष्पा साहू ने बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए बहु विकल्पी सवालों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है।
माशिमं की सचिव पुष्पा साहू ने बताया, ज्ञानात्मक में 20%, अवबोधात्मक में 25%, अनु प्रयोगात्मक में 25%, विश्लेषणात्मक में 10%, मूल्यांकन में 10% और रचनात्मक में 10% अंक रखा गया है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 1-1 अंक का 15 प्रश्न रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों में दो अंक का तीन प्रश्न रहेगा। लघु उत्तरीय – 2 सेक्सन में 3 प्रश्न 18 अंक का रहेगा।
उन्होंने बताया कि, दीर्घ उत्तरीय में 4 प्रश्न होगा, जिसमें सभी पर 5 अंक के हिसाब से कुल 20 नंबर का प्रश्न रहेगा। दीर्घ उत्तरीय 2 में 2 प्रश्न 5-5 अंक टोटल 10 अंक का होगा। अति दीर्घ उत्तरीय में एक सवाल 6 नंबर का रहेगा।
सीजी बोर्ड की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाओं का आयोजन एक ही शिफ्ट में करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:15 तक रहेगी। छात्रों को 9 बजे कक्षा में स्थान ग्रहण करने, 9:5 तक उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जायेगा। इसके बाद छात्रों को 9:10 पर प्रश्न पत्र का वितरण किया जायेगा। छात्रों को 9:15 से लेकर 12:15 तक उत्तर दर्ज करने का समय मिलेगा।
