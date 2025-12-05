CG Board Exam: माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव, जानिए कितने अंक के कितने प्रश्न आएंगे

सीजी बोर्ड की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाओं का आयोजन एक ही शिफ्ट में करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:15 तक रहेगी। छात्रों को 9 बजे कक्षा में स्थान ग्रहण करने, 9:5 तक उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जायेगा। इसके बाद छात्रों को 9:10 पर प्रश्न पत्र का वितरण किया जायेगा। छात्रों को 9:15 से लेकर 12:15 तक उत्तर दर्ज करने का समय मिलेगा।