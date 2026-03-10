10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: 88 साल के पिता की गुहार! बेटे को छुड़ाने MP से पहुंचे रायपुर, अधिकारियों के लगा रहे चक्कर

CG News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी से 88 वर्षीय बालचंद्र स्वर्णकार अपने बेटे को छुड़ाने रायपुर पहुंचे हैं। उनका आरोप है कि पोतों ने उनके बेटे को दलदलसिवनी के नशामुक्ति केंद्र में जबरदस्ती भर्ती करा दिया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 10, 2026

एमपी से आए 88 साल के पिता (photo source- Patrika)

एमपी से आए 88 साल के पिता (photo source- Patrika)

CG News: जिस उम्र में बेटे अपने पिता की देखभाल करते हैं, उस उम्र में एक बुजुर्ग पिता को अपने बेटे को छुड़ाने के लिए चक्कर काटना पड़ रहा है। मध्यप्रदेश से 800 किलोमीटर से अधिक का सफर करके रायपुर आना पड़ा है। 88 वर्षीय बालचंद्र स्वर्णकार अपने बेटे आरडी स्वर्णकार को लेने के लिए मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से सोमवार को रायपुर पहुंचे।

दरअसल उनका आरोप है कि उनके बेटे को उनके पोतों ने दलदलसिवनी के एक नशामुक्ति केंद्र में जबरदस्ती भर्ती करा दिया है। वे अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें न पुलिस से मदद मिल रही है न ही प्रशासन से। उन्होंने समाज कल्याण विभाग में आवेदन लगाया है। इस पर फिलहाल कोई एक्शन नहीं हो पाया है। विभाग ने नशामुक्ति केंद्र को नोटिस भेजने का दावा किया।

CG News: क्या है मामला?

आरडी स्वर्णकार छत्तीसगढ़ विधानसभा के रिटायर्ड अधिकारी हैं। करीब 3 माह से उन्हें दलदल सिवनी के शुद्धि नशामुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया है। उनके 88 वर्षीय पिता बालचंद्र स्वर्णकार मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की न्यू कॉलोनी बैराड़ में रहते हैं। उन्हें इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने रायपुर में रहने वाले उनके पुत्रों से पूछा। उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसके बाद बुजुर्ग ने अपने छोटे बेटे दिलीप स्वर्णकार को रायपुर भेजा। दिलीप ने अपने बड़े भाई आरडी स्वर्णकार को छुड़ाने के लिए पंडरी थाने में आवेदन दिया। इसके बाद दिलीप ने आरडी से मुलाकात की। उस समय आरडी ने उन्हें छुड़ाने के लिए कहा है।

नोटिस दिया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी

मामले की शिकायत मिली है। नशामुक्ति केंद्र को नोटिस जारी किया गया है। उनका जवाब मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी- अरविंद गेडाम, संयुक्त संचालक, समाज कल्याण विभाग, रायपुर

शिवपुरी से आए हैं बुजुर्ग

CG News: इसके बाद सोमवार को बुजुर्ग बालचंद्र शिवपुरी से रायपुर पहुंचे। उन्होंने समाज कल्याण विभाग में पूरे मामले की शिकायत की और अपने बेटे को नशामुक्ति केंद्र से छुड़ाने की मांग की। इस पर विभाग ने शिकायत मिलने पर नशामुक्ति केंद्र को नोटिस जारी किया है।

अधिकारियों का कहना है कि नोटिस का जवाब मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि उनके बड़े बेटे को जबरदस्ती नशामुक्ति केंद्र में रखा गया है। वे वहां नहीं रहना चाहते हैं। करीब 3 माह से उन्हें नशामुक्ति केंद्र में बंधक की तरह रखा गया है। उन्होंने अपने पोतों पर भी जबरदस्ती रखने का आरोप लगाया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 08:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: 88 साल के पिता की गुहार! बेटे को छुड़ाने MP से पहुंचे रायपुर, अधिकारियों के लगा रहे चक्कर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Heatwave: छत्तीसगढ़ में चढ़ा पारा… मौसम विभाग ने दी और गर्मी बढ़ने की चेतावनी, तापमान पहुंचा 39°C

राजनांदगांव का तापमान अत्यधिक (photo source- Patrika)
रायपुर

Online Satta: महाराष्ट्र के कल्याण से चल रहा नेटवर्क, रायपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का बड़ा खुलासा, 6 गिरफ्तार

ऑनलाइन सट्टेबाजी (photo source- Patrika)
रायपुर

तुर्किए-थाईलैंड से चीन तक 7 ट्रिप, साथ थे नेता और रसूखदार भी, ड्रग्स फाइल्स में नव्या मलिक नेटवर्क का खुलासा

सीजी ड्रग्स फाइल्स (photo source- Patrika)
रायपुर

धान खरीदी मुद्दे को लेकर सदन में बवाल! मंत्री के जवाब को रटा-रटाया बताकर ​विपक्ष ने किया वॉकआउट

विपक्ष ने किया वॉकआउट (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: केंद्र का बड़ा फैसला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मिलेगी नई रफ्तार

Road
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.