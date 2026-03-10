CG News: 88 साल के पिता की गुहार! बेटे को छुड़ाने MP से पहुंचे रायपुर, अधिकारियों के लगा रहे चक्कर

आरडी स्वर्णकार छत्तीसगढ़ विधानसभा के रिटायर्ड अधिकारी हैं। करीब 3 माह से उन्हें दलदल सिवनी के शुद्धि नशामुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया है। उनके 88 वर्षीय पिता बालचंद्र स्वर्णकार मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की न्यू कॉलोनी बैराड़ में रहते हैं। उन्हें इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने रायपुर में रहने वाले उनके पुत्रों से पूछा। उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसके बाद बुजुर्ग ने अपने छोटे बेटे दिलीप स्वर्णकार को रायपुर भेजा। दिलीप ने अपने बड़े भाई आरडी स्वर्णकार को छुड़ाने के लिए पंडरी थाने में आवेदन दिया। इसके बाद दिलीप ने आरडी से मुलाकात की। उस समय आरडी ने उन्हें छुड़ाने के लिए कहा है।