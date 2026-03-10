Online Satta: महाराष्ट्र के कल्याण से चल रहा नेटवर्क, रायपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का बड़ा खुलासा, 6 गिरफ्तार

Online Satta: शहर में ऑनलाइन क्रिकेट सट़्टा जमकर चल रहा है। इसे रोकने के सारे दावे फेल साबित हो रहे हैं। रविवार को टी-20 क्रिकेट वल्र्डकप में ऑनलाइन सट्टा लगाया जा रहा था। इसकी भनक लगते ही पुलिस ने दो स्थानों पर छापा मारकर 6 आरोपियों को धरदबोचा। आरोपियों के मोबाइल में लाखों रुपए के ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ है। दूसरी ओर कबीर नगर के मामले में शामिल बड़े सटोरिए को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। उसके दो रिश्तेदार महाराष्ट्र के कल्याण से रायपुर में ऑनलाइन सट्टे का बड़ा नेटवर्क संचालित कर रहे हैं।