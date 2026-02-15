Online Betting Market: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सट्टा बाजार गर्म, रायपुर में 50 लाख कैश के साथ 4 सटोरिए गिरफ्तार

Online Betting Market: T20 वर्ल्ड कप में रविवार को होने वाले इंडिया-पाकिस्तान मैच को लेकर सट्टा बाज़ार में काफ़ी चर्चा है। मैच पर करोड़ों रुपये का दांव लगाया जा रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सट्टा लगाया जा रहा है। बुकी बड़े खिलाड़ियों को लुभाने के लिए खास ऑफ़र भी दे रहे हैं। बुकी के मुताबिक, इंडियन टीम को फेवरेट माना जा रहा है और उसी हिसाब से ऑड्स तय किए गए हैं।