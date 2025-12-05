5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

नई जमीन दरों से गरमाई राजनीति, BJP सांसद बृजमोहन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

CG Land Price Hike: छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइंस से जमीन की कीमतें 5–9 गुना बढ़ीं। BJP सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर बिना अध्ययन फैसला लेने का आरोप लगाया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 05, 2025

छत्तीसगढ़ में जमीन महंगी (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ में जमीन महंगी (photo source- Patrika)

CG Land Price Hike: नई कलेक्टर गाइडलाइंस लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में ज़मीन की कीमतें अचानक 5 से 9 गुना बढ़ गई हैं। इस फैसले से पूरे राज्य में बहस छिड़ गई है। रायपुर से बीजेपी सांसद, बृजमोहन अग्रवाल ने इसे 'इकोनॉमी पर सीधा हमला' बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इतना बड़ा बदलाव करने से पहले न तो कोई स्टडी की और न ही लोगों की राय ली। उन्होंने यह भी कहा कि इससे आम लोगों, किसानों और छोटे बिज़नेसमैन पर बुरा असर पड़ेगा।

CG Land Price Hike: सरकार कन्फ्यूज है: बृजमोहन अग्रवाल

अग्रवाल ने कहा कि सरकार खुद गाइडलाइंस को लेकर कन्फ्यूज है। उन्होंने सुझाव दिया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रियल एस्टेट सेक्टर और किसानों के संगठनों के एक्सपर्ट्स को मिलाकर एक हाई-लेवल कमेटी बनाई जाए, ताकि ज़मीनी हकीकत को समझने के बाद फैसले लिए जा सकें।

कैबिनेट से ऊपर कौन? – भूपेश बघेल का सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी नई गाइडलाइन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मंत्री कह रहे हैं कि यह निर्णय 'ऊपर से पास' हुआ है। अब जनता जानना चाहती है कि कैबिनेट से ऊपर कौन फैसला ले रहा है? अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर यह निर्णय तुरंत रोकने की मांग की है।

उनका कहना है:

नई गाइडलाइन से केवल 1% किसानों को फायदा मिलेगा।

99% जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

जमीन की खरीद-फरोख्त पहले से ही मंद है, नया निर्णय बाजार को और धीमा कर देगा।

स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क बढ़ जाने से जमीन खरीदना और मुश्किल होगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि नया रेट बिना जनसुनवाई, बिना असल मूल्यांकन और बिना सामाजिक-आर्थिक असर को समझे लागू कर दिया गया है। इसी वजह से किसान, छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग और रियल एस्टेट सेक्टर सभी नाराज हैं।

पुरानी सरकार की 30% छूट अब खत्म

CG Land Price Hike: पहले जमीन का बाजार मूल्य निकालते वक्त सरकार 30% कम कर देती थी। उदाहरण यदि जमीन का बाजार मूल्य 10 लाख है, तो रजिस्ट्री के लिए इसे 7 लाख माना जाता था। इसी कम मूल्य पर स्टांप ड्यूटी 4% और 75 लाख तक के मकानों पर 2% ली जाती थी। अब नई गाइडलाइन में यह 30% छूट पूरी तरह खत्म कर दी गई है। अब जमीन का पूरा 100% मूल्य माना जाएगा। लेकिन पंजीयन शुल्क कम नहीं किया गया, वही पुराना रखा गया है।

क्यों बढ़ी चिंता?

नई गाइडलाइन से: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रजिस्ट्री महंगी होगी, किसान और आम लोग जमीन खरीदने या बेचने में दिक्कत महसूस करेंगे, छोटे बिल्डर्स और निवेशकों पर लागत बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 02:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / नई जमीन दरों से गरमाई राजनीति, BJP सांसद बृजमोहन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

CG News: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती
रायपुर

शराब घोटाले में नया मोड़! टुटेजा-त्रिपाठी-ढेबर पर ECIR दर्ज, पूछताछ के लिए झारखंड से छत्तीसगढ़ आएंगे अफसर

टुटेजा-त्रिपाठी-ढेबर के खिलाफ ECIR दर्ज (photo source- Patrika)
रायपुर

Amit Baghel: अमित बघेल को मिल सकती है बेल! 26 दिनों के बाद आज थाने में किया सरेंडर…

अमित बघेल (Photo Patrika)
रायपुर

Congress Leader Death in Jail: रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस नेता की मौत, गरमाई राजनीति प्रशासन पर की कार्रवाई की मांग

Congress Leader Death in Jail: रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस नेता की मौत, गरमाई राजनीति प्रशासन पर की कार्रवाई की मांग
रायपुर

Indigo flight cancelled: इंडिगो की अचानक 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल! रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा

देशभर में इंडिगो के पैसेंजर परेशान (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.