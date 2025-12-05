5 दिसंबर 2025,

रायपुर

Amit Baghel: अमित बघेल को मिल सकती है बेल! 26 दिनों के बाद आज थाने में किया सरेंडर…

Amit Baghel News: माना जा रहा है कि बघेल अब अपने मातृ-वियोग के आधार पर अस्थायी जमानत का आवेदन अदालत में कर सकते हैं। पुलिस ने पूरी स्थिति को “उच्च जोखिम” श्रेणी में रखा है।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 05, 2025

अमित बघेल (Photo Patrika)

अमित बघेल (Photo Patrika)

Amit Baghel: छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने आज रायपुर के देवेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। उनके सरेंडर की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए।

इसी बीच जानकारी मिली है कि अमित बघेल की मां का शुक्रवार को निधन हो गया है। उनका शव पैतृक गांव पथरी ले जाया गया है, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। माना जा रहा है कि बघेल अब अपने मातृ-वियोग के आधार पर अस्थायी जमानत का आवेदन अदालत में कर सकते हैं। पुलिस ने पूरी स्थिति को “उच्च जोखिम” श्रेणी में रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- ‘जुबान पर लगाम रखें’

इसके पहले 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि, अपनी जुबान पर लगाम रखें। जहां-जहां FIR दर्ज है, वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करें। कोर्ट ने साफ कहा था कि कोई राहत नहीं दी जाएगी और कानून अपना काम करेगा।

Amit Baghel: 12 राज्यों में मामले दर्ज, 26 दिनों से फरार

अमित बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, धमतरी, रायगढ़ और जगदलपुर में FIR दर्ज हैं। प्रदेश से बाहर एमपी के इंदौर और ग्वालियर, यूपी के प्रयागराज, महाराष्ट्र, नोएडा सहित कुल 12 राज्यों में उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वे पिछले 26 दिनों से फरार थे और कई बार अपनी लोकेशन बदलते रहे, जिसके कारण गिरफ्तारी अभियान चुनौतीपूर्ण रहा।

अमित बघेल ने की थी टिपण्णी

छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल (Amit Baghel) ने अग्रसेन महाराज, सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल पर टिप्पणी की थी। अमित बघेल के बयान के बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने प्रदेशभर और देशभर में प्रदर्शन किया था।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Dec 2025 02:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Amit Baghel: अमित बघेल को मिल सकती है बेल! 26 दिनों के बाद आज थाने में किया सरेंडर…

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

CG News: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती
रायपुर

शराब घोटाले में नया मोड़! टुटेजा-त्रिपाठी-ढेबर पर ECIR दर्ज, पूछताछ के लिए झारखंड से छत्तीसगढ़ आएंगे अफसर

टुटेजा-त्रिपाठी-ढेबर के खिलाफ ECIR दर्ज (photo source- Patrika)
रायपुर

नई जमीन दरों से गरमाई राजनीति, BJP सांसद बृजमोहन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

छत्तीसगढ़ में जमीन महंगी (photo source- Patrika)
रायपुर

Congress Leader Death in Jail: रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस नेता की मौत, गरमाई राजनीति प्रशासन पर की कार्रवाई की मांग

Congress Leader Death in Jail: रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस नेता की मौत, गरमाई राजनीति प्रशासन पर की कार्रवाई की मांग
रायपुर

Indigo flight cancelled: इंडिगो की अचानक 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल! रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा

देशभर में इंडिगो के पैसेंजर परेशान (photo source- Patrika)
रायपुर
