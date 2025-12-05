CG News: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

CG News: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें एम्स अस्पताल में ईलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जहां डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। इससे पहले अक्टूबर में भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत के चलते रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। तब हालत में सुधार होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई थी और वे घर पर ही उपचार ले रहे थे।