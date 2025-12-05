Congress Leader Death in Jail: रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस नेता की मौत, गरमाई राजनीति प्रशासन पर की कार्रवाई की मांग

उन्होंने कहा कि, जीवन ठाकुर को परिवार वालों से मिलने नहीं दिया गया और वे लगातार बीमार होते रहे उनको समय में इलाज तक नहीं मिला और जेल के अंदर जेल प्रशासन ने उन्हें प्रताड़ित किया। समय पर खाना, ना समय पर इलाज । वह इलाज के लिए लगातार परिवार वाले इलाज करने के लिए मांग करते रहे और जेल प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है कि, अगर कोई बंदी जेल के संरक्षण में है तो उन्हें समुचित इलाज मिलना चाहिए, लेकिन समय पर इलाज नहीं देना और तबियत एकदम ज्यादा गंभीर होने के बाद सीधा बेकार करना जाना सवेरे 4:30 बजे रात को और उसका दिन की मौत हो जाती है गंभीर मामला है उनको प्रताड़ित किया और जानबूझकर को तबीयत को बिगाड़ा ताकि उनकी मौत हो सके।