धमतरी

Theft News: फर्जी ACB अधिकारी बनकर लूट! मोबाइल-लैपटॉप उड़ाने का CCTV फुटेज वायरल

Theft News: धमतरी में फर्जी ACB अधिकारी बनकर लूट का मामला सामने आया। 8 मोबाइल और लैपटॉप चोरी, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक अभी भी फरार है।

धमतरी

धमतरी

Laxmi Vishwakarma

Nov 27, 2025

फर्जी ACB अधिकारी बनकर लूट (photo source- Patrika)

फर्जी ACB अधिकारी बनकर लूट (photo source- Patrika)

Theft News: धमतरी पुलिस ने एक फर्जी ACB ऑफिसर से जुड़े एक बड़े फ्रॉड और लूट के मामले का खुलासा किया है। आरोपियों ने एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ऑफिसर बनकर एक युवक से आठ मोबाइल फोन और एक लैपटॉप ठग लिए। मामला तब सामने आया जब आरोपी ने बाद में पीड़ित को कॉल करके सेटलमेंट की मांग की, जिससे युवक को शक हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

Theft News: भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बनाया ठगी का शिकार

शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन में से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अभी भी फरार है। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी रामचंद देवांगन न सिर्फ एक पूर्व सैनिक है, बल्कि बजरंग दल का जिला मंत्री भी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर ACB ऑफिसर बनकर पीड़ित पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर महंगे मोबाइल फोन और लैपटॉप चुराने का दबाव बनाया।

पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Theft News: बाद में जब आरोपियों ने सेटलमेंट की मांग करने के लिए कॉल किया, तो पीड़ित को शक हुआ और उसने पुलिस को घटना की सूचना दी। धमतरी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और पूरे रैकेट की जांच आगे बढ़ाई जाएगी।

