Theft News: फर्जी ACB अधिकारी बनकर लूट! मोबाइल-लैपटॉप उड़ाने का CCTV फुटेज वायरल

शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन में से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अभी भी फरार है। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी रामचंद देवांगन न सिर्फ एक पूर्व सैनिक है, बल्कि बजरंग दल का जिला मंत्री भी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर ACB ऑफिसर बनकर पीड़ित पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर महंगे मोबाइल फोन और लैपटॉप चुराने का दबाव बनाया।