Raipur Flight Diverted: रायपुर की जगह भुवनेश्वर उतरी फ्लाइट, दिल्ली जाने वाले यात्रियों की बढ़ी टेंशन

Raipur Flight Diverted: दिल्ली से रायपुर आने वाली फ्लाइट, जो रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, अचानक टेक्निकल दिक्कत आने की वजह से भुवनेश्वर डायवर्ट (Raipur to Delhi Flight) कर दी गई है। बताया जा रहा है कि प्लेन में 20 नवंबर की सुबह टेक्निकल दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से फ्लाइट को डायवर्ट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्लाइट नंबर 6E6476, जो सुबह 9:15 बजे आने वाली थी, टेक्निकल दिक्कतों की वजह से रायपुर में लैंड नहीं कर पाई और उसे भुवनेश्वर डायवर्ट कर दिया गया।