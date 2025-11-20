Raipur Flight Diverted: रायपुर की जगह भुवनेश्वर उतरी फ्लाइट, दिल्ली जाने वाले यात्रियों की बढ़ी टेंशन

इंडिगो फ्लाइट भुवनेश्वर डायवर्ट (photo source- Patrika)
Raipur Flight Diverted: दिल्ली से रायपुर आने वाली फ्लाइट, जो रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, अचानक टेक्निकल दिक्कत आने की वजह से भुवनेश्वर डायवर्ट (Raipur to Delhi Flight) कर दी गई है। बताया जा रहा है कि प्लेन में 20 नवंबर की सुबह टेक्निकल दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से फ्लाइट को डायवर्ट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्लाइट नंबर 6E6476, जो सुबह 9:15 बजे आने वाली थी, टेक्निकल दिक्कतों की वजह से रायपुर में लैंड नहीं कर पाई और उसे भुवनेश्वर डायवर्ट कर दिया गया।
रायपुर से दिल्ली जाने वाले (Indigo Flight Diverted) पैसेंजर फ्लाइट के देर से आने से परेशान थे। इससे कई पैसेंजर की कनेक्टिंग फ्लाइट और काम के शेड्यूल पर असर पड़ा। वही फ्लाइट रायपुर से दिल्ली के लिए निकलने वाली थी, जिससे उनके आगे के शेड्यूल पूरी तरह से बिगड़ गए।
Raipur Flight Diverted: एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि टेक्निकल इंस्पेक्शन पूरा होने के बाद फ्लाइट को वापस रायपुर लाने और फिर दिल्ली ले जाने की तैयारी चल रही है। (Raipur Flight Delay) हालांकि, अभी तक फ्लाइट का नया टाइम ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुआ है। बार-बार आ रही इन टेक्निकल दिक्कतों से यात्रियों में भी गुस्सा बढ़ रहा है। बता दें फ्लाइट की पूरी जांच होने के बाद ही शेड्यूल जारी किया जाएगा।
