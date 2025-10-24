Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Raipur News: त्योहार के बाद फ्लाइट के फेयर आसमान पर, चार दिन तक 2 घंटे विमानों की आवाजाही रहेगी बंद

Raipur News: त्योहारी सीजन में इस तरह के हालात अक्सर रहता है। इसे देखते हुए ट्रैवल्स संचालकों ने यात्रा करने से 7 दिन पहले टिकट बुक कराने पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 24, 2025

Raipur News: त्योहार के बाद फ्लाइट के फेयर आसमान पर, चार दिन तक 2 घंटे विमानों की आवाजाही रहेगी बंद

Raipur News: दिवाली में परिजनों के साथ त्योहार मनाने के बाद अब लोगों के वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके चलते रायपुर से दूसरे शहरों के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइटे फुल चल रही है। हालांकि त्योहारी खुमारी अभी तक नहीं उतरी है। अभी भी बाजार से लेकर मॉल में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन, फ्लाइटों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। इसके चलते किराए में इजाफा भी हुआ है। जहां विभिन्न शहरों से रायपुर आने का किराया सामान्य है।

लेकिन, यहां से जाने के लिए में 25 से 40 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टाफी) के प्रदेश सचिव हिरेन्द्र सिंह ने बताया कि इस समय अधिकांश फ्लाइटें फुल चल रही है। जहां दिवाली में कामकाज और शिक्षा अध्ययन करने के लिए दूसरे राज्यों और विदेश से अपने घर लौटे थे। अब वापसी हो रही हैं। इसके कारण हवाई यात्रियों की संख्या के साथ ही फेयर में इजाफा हुआ है।

सप्ताहभर में होगा सामान्य

ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि 26 अक्टूबर के बाद फ्लाइटों का किराया सामान्य होगा। विंटर सीजन में दिल्ली के लिए दो अतिरिक्त फ्लाइट के संचालन से फेयर में अंतर आयेगा। बता दें कि त्योहारी सीजन में इस तरह के हालात अक्सर रहता है। इसे देखते हुए ट्रैवल्स संचालकों ने यात्रा करने से 7 दिन पहले टिकट बुक कराने पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

2 से 5 नवंबर तक सुबह 2 घंटे विमानों की आवाजाही बंद

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में 2 से 5 नवंबर तक सुबह 10-12 बजे तक फ्लाइटों की आवाजाही बंद रहेगी। इस अवधि में आने वाली फ्लाइटों को रिशेड्यूल कर चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी नवा रायपुर का आसमान 5 नवम्बर को भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबैटिक शो को देखते हुए फ्लाइटों के संचालन में फेरबदल किया गया है। इसके लिए 5 दिनों तक सुबह 10 बजे से भारतीय वायुसेना के सूर्यकिरण एयरोबैटिक शो के लिए एयरफोर्स के 11 विमान दो हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ेगे। दो घंटे तक रिहर्सल को देखते हुए यात्री विमानों को एयरपोर्ट में उतरने की अनुमति नहीं रहेगी। इसके बाद सामान्य रूप से विमानों की आवाजाही होगी। प्रतिबंधित समय में गोवा, हैदरबाद, लखनऊ और भोपाल की फ्लाइट प्रभावित होगी। उक्त फ्लाइटों को सुबह 10 बजे के पहले या फिर 12 बजे के बाद उतरने की अनुमति मिलेगी।

शहर सामान्य इजाफा

मुंबई 7500 10000

दिल्ली 6500 9000

हैदराबाद 5500 8500

भोेपाल 4000 9000

पुणे 6500 9500

बेंगलूरु 5500 8000

Updated on:

24 Oct 2025 10:38 am

Published on:

24 Oct 2025 10:37 am

