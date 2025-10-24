Raipur News: त्योहार के बाद फ्लाइट के फेयर आसमान पर, चार दिन तक 2 घंटे विमानों की आवाजाही रहेगी बंद

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में 2 से 5 नवंबर तक सुबह 10-12 बजे तक फ्लाइटों की आवाजाही बंद रहेगी। इस अवधि में आने वाली फ्लाइटों को रिशेड्यूल कर चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी नवा रायपुर का आसमान 5 नवम्बर को भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबैटिक शो को देखते हुए फ्लाइटों के संचालन में फेरबदल किया गया है। इसके लिए 5 दिनों तक सुबह 10 बजे से भारतीय वायुसेना के सूर्यकिरण एयरोबैटिक शो के लिए एयरफोर्स के 11 विमान दो हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ेगे। दो घंटे तक रिहर्सल को देखते हुए यात्री विमानों को एयरपोर्ट में उतरने की अनुमति नहीं रहेगी। इसके बाद सामान्य रूप से विमानों की आवाजाही होगी। प्रतिबंधित समय में गोवा, हैदरबाद, लखनऊ और भोपाल की फ्लाइट प्रभावित होगी। उक्त फ्लाइटों को सुबह 10 बजे के पहले या फिर 12 बजे के बाद उतरने की अनुमति मिलेगी।