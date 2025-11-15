CG Flight News: रायपुर-मुंबई कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, 1 फरवरी से इंडिगो की नई फ्लाइट शुरू(photo-patrika)
CG Flight News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से मुंबई के लिए 1 फरवरी से इंडिगो एयरलाइंस की नई फ्लाइट शुरू होगी। इसका शेड्यूल जारी करने के साथ ही ट्रैवल्स संचालकों को टिकटों की बुकिंग करने के लिए स्लाट दिया गया है। नई फ्लाइट के शुरू होने के बाद मुंबई के लिए चौथी फ्लाइट होगी। अब तक तीन फ्लाइट रायपुर और मुंबई के बीच उड़ान भरती है।
नई उड़ान नवी मुंबई एयरपोर्ट से दोपहर 12:50 बजे रवाना होकर दो घंटे में रायपुर पहुंचेगी। 2:50 बजे आगमन के बाद विमान रायपुर से 3:05 बजे फिर उड़ान भरेगा और शाम 5:05 बजे नवी मुंबई पहुंचेगा। विमानन अधिकारियों के अनुसार यह स्लॉट बिजनेस यात्रियों, छात्रों और मेडिकल ट्रैवलर्स के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दोपहर व शाम के बीच सीधे कनेक्शन की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी।
यात्रा सुविधा बढ़ने के साथ एयरपोर्ट पर पीक-आवर्स ट्रैफिक भी बेहतर तरीके से मैनेज हो सकेगा। एयरलाइंस का मानना है कि रायपुर-मुंबई रूट पर लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए यह अतिरिक्त उड़ान आवश्यक हो गई थी। पिछले कुछ महीनों में इस सेक्टर में पैसेंजर लोड फैक्टर औसतन 85–90% तक पहुंच गया है, जो नई फ्लाइट शुरू करने का बड़ा कारण माना जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग