CG Flight News: रायपुर-मुंबई कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, 1 फरवरी से इंडिगो की नई फ्लाइट शुरू

नई उड़ान नवी मुंबई एयरपोर्ट से दोपहर 12:50 बजे रवाना होकर दो घंटे में रायपुर पहुंचेगी। 2:50 बजे आगमन के बाद विमान रायपुर से 3:05 बजे फिर उड़ान भरेगा और शाम 5:05 बजे नवी मुंबई पहुंचेगा। विमानन अधिकारियों के अनुसार यह स्लॉट बिजनेस यात्रियों, छात्रों और मेडिकल ट्रैवलर्स के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दोपहर व शाम के बीच सीधे कनेक्शन की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी।