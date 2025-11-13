CG Train Cancelled: रेलवे निर्माण कार्य का प्रभाव! 4 दिन तक गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर का रूट बदला, जानें Date...(photo-patrika)
CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के रायपुर हावड़ा-मुंबई मुय लाइन पर स्थित बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथीलाइन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में चांपा-खरसिया सेक्शन के सारागांव स्टेशन में चौथीलाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा।
इसके कारण 14 से 17 नवबर तक गाड़ी 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर, बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी। साथ ही बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच रद्द रहेगी। इसी प्रकार 14 से 17 नवबर तक गाड़ी 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन से प्रारंभ होगी और झारसुगुड़ा-बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी।
इस कारण से 14 से 17 नवंबर तक गाड़ी संख्या 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन में ही समाप्त होगी, और बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच रद्द रहेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर भी झारसुगुड़ा से बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी तथा बिलासपुर स्टेशन से अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लें और असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक यात्रा साधनों का उपयोग करें। यह बदलाव रेललाइन के आधुनिकीकरण और यातायात क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिससे भविष्य में ट्रेनों की सुगम और समयबद्ध आवाजाही सुनिश्चित होगी।
