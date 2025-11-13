Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Train Cancelled: रेलवे निर्माण कार्य का प्रभाव! 4 दिन तक गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर का रूट बदला, जानें Date…

CG Train Cancelled: रायपुर हावड़ा-मुंबई मुय लाइन पर स्थित बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथीलाइन निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 13, 2025

CG Train Cancelled: रेलवे निर्माण कार्य का प्रभाव! 4 दिन तक गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर का रूट बदला, जानें Date...(photo-patrika)

CG Train Cancelled: रेलवे निर्माण कार्य का प्रभाव! 4 दिन तक गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर का रूट बदला, जानें Date...(photo-patrika)

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के रायपुर हावड़ा-मुंबई मुय लाइन पर स्थित बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथीलाइन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में चांपा-खरसिया सेक्शन के सारागांव स्टेशन में चौथीलाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा।

इसके कारण 14 से 17 नवबर तक गाड़ी 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर, बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी। साथ ही बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच रद्द रहेगी। इसी प्रकार 14 से 17 नवबर तक गाड़ी 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन से प्रारंभ होगी और झारसुगुड़ा-बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी।

CG Train Cancelled: 14 से 17 नवंबर तक बीच स्टेशन में होगी रद्द

इस कारण से 14 से 17 नवंबर तक गाड़ी संख्या 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन में ही समाप्त होगी, और बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच रद्द रहेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर भी झारसुगुड़ा से बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी तथा बिलासपुर स्टेशन से अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लें और असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक यात्रा साधनों का उपयोग करें। यह बदलाव रेललाइन के आधुनिकीकरण और यातायात क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिससे भविष्य में ट्रेनों की सुगम और समयबद्ध आवाजाही सुनिश्चित होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 11:43 am

Published on:

13 Nov 2025 11:42 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Train Cancelled: रेलवे निर्माण कार्य का प्रभाव! 4 दिन तक गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर का रूट बदला, जानें Date…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सुधार से विश्वास तक: चारों श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ बना छत्तीसगढ़, दिखाया विकास का नया मॉडल

सुधार से विश्वास तक: चारों श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ बना छत्तीसगढ़, दिखाया विकास का नया मॉडल
रायपुर

जनजातीय उद्यमिता और निवेश संवर्धन में छत्तीसगढ़ बना अग्रणी राज्य, छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स ने बढ़ाया राज्य का गौरव

जनजातीय उद्यमिता और निवेश संवर्धन में छत्तीसगढ़ बना अग्रणी राज्य, छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स ने बढ़ाया राज्य का गौरव
रायपुर

सामुदायिक प्रयासों का रहा बेहतरीन परिणाम, संस्कारधानी को मिल रहा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का सम्मान

सामुदायिक प्रयासों का रहा बेहतरीन परिणाम, संस्कारधानी को मिल रहा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का सम्मान
रायपुर

2000 से अधिक सीटें रिक्त! प्रवेश के लिए फिर खुलेगी काउंसलिंग पोर्टल, नई गाइडलाइन जारी…

2000 से अधिक सीटें रिक्त, प्रवेश के लिए फिर खुलेगी काउंसलिंग पोर्टल, नई गाइडलाइन जारी(photo-patrika)
रायपुर

मुख्यमंत्री निवास में आज होगा जनदर्शन, प्रदेशवासियों से करेंगे सीधे संवाद

मुख्यमंत्री निवास में आज होगा जनदर्शन, प्रदेशवासियों से करेंगे सीधे संवाद
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.