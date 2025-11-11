Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रेलवे ट्रैफिक पर असर… यात्री मरम्मत कार्य के चलते ट्रेनें रद्द या डायवर्ट, यात्रियों को हो सकती है दिक्कत

CG Train News: प्रभावित क्षेत्र में रेलवे ब्रिजों की मरम्मत का कार्य जारी है। इसी कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली चार ट्रेनों के संचालन में आंशिक परिवर्तन किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 11, 2025

रेलवे ट्रैफिक पर असर... यात्री मरम्मत कार्य के चलते ट्रेनें रद्द या डायवर्ट, यात्रियों को हो सकती है दिक्कत(photo-patrika)

रेलवे ट्रैफिक पर असर... यात्री मरम्मत कार्य के चलते ट्रेनें रद्द या डायवर्ट, यात्रियों को हो सकती है दिक्कत(photo-patrika)

CG Train News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में उत्तर रेलवे के जम्मू-तवी क्षेत्र में हाल ही में हुए भूस्खलन के कारण ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। प्रभावित क्षेत्र में रेलवे ब्रिजों की मरम्मत का कार्य जारी है। इसी कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली चार ट्रेनों के संचालन में आंशिक परिवर्तन किया गया है।

मरम्मत कार्य पूरा होने तक कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित रहेगा तो कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है।

CG Train News: ये गाड़ियां होंगी प्रभावित

25 मार्च 2026 तक गाड़ी 20847 दुर्ग-शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर एक्सप्रेस, अंबाला कैंट स्टेशन में ठहर जाएगी और अंबाला कैंट-शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर के मध्य रद्द रहेगी।

27 मार्च 2026 तक गाड़ी 20848 शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर-दुर्ग एक्सप्रेस अंबाला कैंट स्टेशन से प्रारंभ होगी और शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर से अंबाला कैंट के मध्य रद्द रहेगी।

31 मार्च 2026 तक गाड़ी 12549 दुर्ग-शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर एक्सप्रेस जालंधर केंट स्टेशन में ठहर जाएगी और जालंधर केंट से शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर के मध्य रद्द रहेगी।

2 अप्रैल 2026 तक गाड़ी 12550 शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर-दुर्ग एक्सप्रेस जालंधर कैंट स्टेशन से प्रारंभ होगी और शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर से जालंधर कैंट के मध्य रद्द रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Nov 2025 02:08 pm

Published on:

11 Nov 2025 02:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रेलवे ट्रैफिक पर असर… यात्री मरम्मत कार्य के चलते ट्रेनें रद्द या डायवर्ट, यात्रियों को हो सकती है दिक्कत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के समूह अध्यक्ष राज प्रकाश व्यास ने की मुलाकात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के समूह अध्यक्ष राज प्रकाश व्यास ने की मुलाकात
रायपुर

गुजरात और छत्तीसगढ़ मिलकर विकसित भारत के निर्माण में निभाएंगे अहम भूमिका – सीएम विष्णुदेव साय

गुजरात और छत्तीसगढ़ मिलकर विकसित भारत के निर्माण में निभाएंगे अहम भूमिका - सीएम विष्णुदेव साय
रायपुर

छत्तीसगढ़ की संस्कृति ने विदेश में बिखेरा रंग, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस समारोह में NACHA बे एरिया चैप्टर बना सहभागी

रायपुर

हर वर्ग को मिलेगा अपना घर! 23 से 25 नवंबर तक 2000 करोड़ की आवास योजनाएं होंगी लॉन्च…

हर वर्ग को मिलेगा अपना घर! 23 से 25 नवंबर तक 2000 करोड़ की आवास योजनाएं होंगी लॉन्च...(photo-patrika)
रायपुर

ITI में बड़ा बदलाव… हर साल 10 हजार युवा सीखेंगे आधुनिक तकनीक, CM साय बोले- एकता ही हमारी ताकत

रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.