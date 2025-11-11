रेलवे ट्रैफिक पर असर... यात्री मरम्मत कार्य के चलते ट्रेनें रद्द या डायवर्ट, यात्रियों को हो सकती है दिक्कत(photo-patrika)
CG Train News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में उत्तर रेलवे के जम्मू-तवी क्षेत्र में हाल ही में हुए भूस्खलन के कारण ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। प्रभावित क्षेत्र में रेलवे ब्रिजों की मरम्मत का कार्य जारी है। इसी कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली चार ट्रेनों के संचालन में आंशिक परिवर्तन किया गया है।
मरम्मत कार्य पूरा होने तक कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित रहेगा तो कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है।
25 मार्च 2026 तक गाड़ी 20847 दुर्ग-शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर एक्सप्रेस, अंबाला कैंट स्टेशन में ठहर जाएगी और अंबाला कैंट-शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर के मध्य रद्द रहेगी।
27 मार्च 2026 तक गाड़ी 20848 शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर-दुर्ग एक्सप्रेस अंबाला कैंट स्टेशन से प्रारंभ होगी और शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर से अंबाला कैंट के मध्य रद्द रहेगी।
31 मार्च 2026 तक गाड़ी 12549 दुर्ग-शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर एक्सप्रेस जालंधर केंट स्टेशन में ठहर जाएगी और जालंधर केंट से शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर के मध्य रद्द रहेगी।
2 अप्रैल 2026 तक गाड़ी 12550 शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर-दुर्ग एक्सप्रेस जालंधर कैंट स्टेशन से प्रारंभ होगी और शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर से जालंधर कैंट के मध्य रद्द रहेगी।
