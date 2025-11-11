रेलवे ट्रैफिक पर असर… यात्री मरम्मत कार्य के चलते ट्रेनें रद्द या डायवर्ट, यात्रियों को हो सकती है दिक्कत

CG Train News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में उत्तर रेलवे के जम्मू-तवी क्षेत्र में हाल ही में हुए भूस्खलन के कारण ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। प्रभावित क्षेत्र में रेलवे ब्रिजों की मरम्मत का कार्य जारी है। इसी कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली चार ट्रेनों के संचालन में आंशिक परिवर्तन किया गया है।