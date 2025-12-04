Indigo Flight Cancelled: रायपुर से इंडिगो की फ्लाइट रद्द, कई फ्लाइटो के समय में हुआ बदलाव, यात्री हुए परेशान

इंडिगो की रायपुर-दिल्ली फ्लाइट 6ई7895 सुबह 5 बजे की जगह 6 बजे के बाद पहुंची। 6ई5349 सुबह 6 बजे के बजाय 7.25 बजे आई। फ्लाइट 6ई2473 सुबह 10 बजे की जगह 11 बजे आई। रायपुर-मुंबई फ्लाइट 6ई6373 सुबह 8.40 बजे की जगह 9.12 बजे आई। 6ई6691 सुबह 5.35 की जगह 7.12 बजे पहुंची। फ्लाइट 6ई5049 सुबह 9 बजे के स्थान पर 11.50 बजे पहुंच सकी।