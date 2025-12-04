Indigo Flight Cancelled: रायपुर से इंडिगो की फ्लाइट रद्द, कई फ्लाइटो के समय में हुआ बदलाव, यात्री हुए परेशान

रायपुर से इंडिगो की फ्लाइट रद्द (Photo Patrika)
Indigo Flight Cancelled: इंडिगो एयरलाइंस में स्टाफ की कमी का असर रायपुर समेत कई शहरों में देखा जा रहा है। आज सुबह रायपुर से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा रायपुर-इंदौर और रायपुर-गोवा कनेक्टिंग फ्लाइट्स में भी देरी देखी गई।
सुबह 10:25 पर होने वाली रायपुर-इंदौर फ्लाइट अब 3:30 घंटे की देरी से 1:50 बजे उड़ेगी। फ्लाइट के यात्री काफी परेशान हैं क्योंकि इस देरी की वजह से उनका शेड्यूल प्रभावित हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्टाफ की कमी के कारण फ्लाइट्स की संचालन व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
इंडिगो की रायपुर-दिल्ली फ्लाइट 6ई7895 सुबह 5 बजे की जगह 6 बजे के बाद पहुंची। 6ई5349 सुबह 6 बजे के बजाय 7.25 बजे आई। फ्लाइट 6ई2473 सुबह 10 बजे की जगह 11 बजे आई। रायपुर-मुंबई फ्लाइट 6ई6373 सुबह 8.40 बजे की जगह 9.12 बजे आई। 6ई6691 सुबह 5.35 की जगह 7.12 बजे पहुंची। फ्लाइट 6ई5049 सुबह 9 बजे के स्थान पर 11.50 बजे पहुंच सकी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग