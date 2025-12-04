Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर, लिस्ट से हटाई गई 2 लाख से अधिक हितग्राहियों के नाम

महतारी वंदन से मिला करोड़ों का लाभ...(photo-patrika)
Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना की 22 वीं किश्त 03 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को गति देने वाली राज्य सरकार की प्रमुख योजना महतारी वंदन के तहत मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में आयोजित कार्यक्रम में बटन दबाकर किया। योजना के 67,71,012 हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की गई।
सीएम ने कहा
इस दौरान सीएम साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना हमारी माताओं और बहनों के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक स्वावलंबन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है। सीएम साय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं परिवार, समाज और राज्य की उन्नति की आधारशिला हैं, और उनका सशक्त होना एक सशक्त प्रदेश की अनिवार्य शर्त है। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिमाह सीधे बैंक खातों में राशि अंतरित होने से माताओं को न केवल आर्थिक संबल मिलता है, बल्कि परिवार की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में भी सुनिश्चित सहयोग मिलता है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र माता इस सहायता से वंचित न रहे तथा पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि महतारी वंदन योजना आने वाले समय में लाखों परिवारों के जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगी और छत्तीसगढ़ के विकास यात्रा को नई ऊर्जा देगी।पीएम मोदी ने जारी की पहली किस्तबता दें कि महतारी वंदन योजना की पहली किस्त 10 मार्च 2024 को पीएम मोदी के हाथों प्रदान की गई थी।
पीएम मोदी ने महतारी वंदन की योजना की पहली किस्त 70 लाख 12 हजार 417 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की थी। वहीं, अगर 22वीं किस्त के हितग्राहियों की संख्या को देखा जाए तो 6786336 ही रह गए हैं।
इनमें से 7,662 महिलाओं को हाल ही में योजना का हितग्राही बनाया गया है, जो नियद नेल्ला नार क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 22 महीने के भीतर 2,41,405 लाभार्थी कहां गए। क्या सरकार ने महतारी वंदन योजना के 2,41,405 लाभार्थियों की छटनी कर दी।
रायपुर
