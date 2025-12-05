Treatment News: निजी के पैकेज से हिप एंड नी रिप्लसेमेंट बाहर, मुश्किल में मरीज

हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी आयुष्मान भारत योजना के पैकेज में केवल सरकारी अस्पतालों के लिए है। 2019 से निजी अस्पतालों से इस पैकेज को बाहर कर दिया गया है। यानी मरीज फ्री में इलाज केवल सरकारी अस्पताल में करवा सकता है। प्रदेश में केवल आंबेडकर अस्पताल में ये सर्जरी होती है। सिम्स बिलासपुर या जगदलपुर में ये सर्जरी बिल्कुल नहीं हो रही है। बाकी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी ये रिप्लेसमेंट नहीं होता। राजधानी में आंबेडकर के अलावा 4 बड़े निजी अस्पतालों में ये सर्जरी हो रही है। इसके लिए मरीजों को नकद इलाज कराना पड़ रहा है। यही उन्हें भारी पड़ रहा है। जरूरतमंद व गरीब मरीज उधार लेकर भी ये ऑपरेशन करवा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हिप-नी रिप्लेसमेंट का पैकेज निजी अस्पतालों के लिए भी लागू करना चाहिए, जिससे मरीजों को राहत मिल सके। दरअसल पुराने वेंडर आयुष्मान के रेट पर इंप्लांट सप्लाई भी नहीं करना चाहते। उनका तर्क है कि इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।