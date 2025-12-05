Public News: फ्लाइटों की लेटलतीफी से नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट में किया हंगामा

घंटों तक एयरपोर्ट में बैठकर वे फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। इस कारण जरूरी कामकाज प्रभावित हो रहा है। एक से पांच घंटे विलंब से फ्लाइटों का संचालन होने के कारण विदेश जाने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट तक नहीं मिलेगी। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। उनका कहना था कि कोई भी फ्लाइट अपने निर्धारत समय से उड़ान नहीं भर रही है। बता दें कि पिछले तीन दिन से फ्लाइटों के विलंब से आने का सिलसिला चल रहा है। गिनती की कुछ फ्लाइटों को छोड़कर सभी फ्लाइटें विलंब से चल रही हैं।